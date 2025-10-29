Közlekedés
3 órája
Lezárás várható a borsodi nagyvárosban, a buszokat is érinti
Rendezvény miatt terelik majd el a buszokat.
Október 31-én, pénteken 15:00 és 23:30 között Ózdon rendezvény miatt lezárják a Gyár út egy szakaszát, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek – tájékoztat a Mávinform.
|Érintett helyi vonal: 3
Érintett helyközi vonalak: 4147, 4148, 4150, 4151, 4155
Kimaradó megálló az Olvasó Egyesület, a legközelebbi megálló pedig az Autóbusz-állomás.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További híreket olvashat portálunkon.
Ezt ne hagyja ki!Lázárinfó Sárospatakon
14 órája
Jöhetnek az új helyközi buszok Zemplén térségébe: csak kérni kellett Lázár Jánostól - fotók, videó
Ezt ne hagyja ki!Népszerűség
16 órája
Miskolcon nyit új éttermet a tévéből ismert séf! Ezt nem csak a helyiek fogják imádni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre