Lezárás várható a borsodi nagyvárosban, a buszokat is érinti

Október 31-én, pénteken 15:00 és 23:30 között Ózdon rendezvény miatt lezárják a Gyár út egy szakaszát, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek – tájékoztat a Mávinform.

Lezárás Ózdon: a Gyár úton várható a változás

Forrás: Google Maps

Érintett helyi vonal: 3

Érintett helyközi vonalak: 4147, 4148, 4150, 4151, 4155

Kimaradó megálló az Olvasó Egyesület, a legközelebbi megálló pedig az Autóbusz-állomás.

