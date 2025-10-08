Helyi közélet
Napokra megbénul a közlekedés egy borsodi településen – buszjáratok is kimaradnak!
Három napon át korlátozzák a forgalmat Szászfán az aszfaltozás miatt. Az aszfaltozási munkák miatt a helyközi buszok sem jutnak el minden megállóba, a lezárások péntekig eltartanak.
2025. október 8. és 10. között (szerda–péntek) minden nap 8:00 és 18:00 között aszfaltozási munkák miatt időszakosan lezárják a Szászfa belterületén áthaladó főutat, ezért az autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek.
Érintett helyközi vonalak: 3718, 3811, 3831
Kimaradó megállók a lezárások miatt:
- Szászfa, Keresztétei elágazás
- Keresztéte, Kápolna
- Pamlény, Iskola
Legközelebbi megálló:
- Szászfa, Pamlényi elágazás
Az autóbuszok eddig a megállóig közlekednek.
- tette közzé a MÁVINFORM.
