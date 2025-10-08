Napokra megbénul a közlekedés egy borsodi településen – buszjáratok is kimaradnak!

2025. október 8. és 10. között (szerda–péntek) minden nap 8:00 és 18:00 között aszfaltozási munkák miatt időszakosan lezárják a Szászfa belterületén áthaladó főutat, ezért az autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek.

Lezárják a főutat Szászfán. Emiatt terelt útvonalon közlekednek a buszok Szászfa és térségében.

(A kép illusztráció)

Fotó: MW

Érintett helyközi vonalak: 3718, 3811, 3831

Kimaradó megállók a lezárások miatt:

Szászfa, Keresztétei elágazás

Keresztéte, Kápolna

Pamlény, Iskola

Legközelebbi megálló:

Szászfa, Pamlényi elágazás

Az autóbuszok eddig a megállóig közlekednek.

- tette közzé a MÁVINFORM.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!