Helyi közélet

35 perce

Napokra megbénul a közlekedés egy borsodi településen – buszjáratok is kimaradnak!

Három napon át korlátozzák a forgalmat Szászfán az aszfaltozás miatt. Az aszfaltozási munkák miatt a helyközi buszok sem jutnak el minden megállóba, a lezárások péntekig eltartanak.

2025. október 8. és 10. között (szerda–péntek) minden nap 8:00 és 18:00 között aszfaltozási munkák miatt időszakosan lezárják a Szászfa belterületén áthaladó főutat, ezért az autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek. 

Lezárják a főutat Szászfán.
Lezárják a főutat Szászfán. Emiatt terelt útvonalon közlekednek a buszok Szászfa és térségében. 
(A kép illusztráció)
Fotó: MW

Érintett helyközi vonalak: 3718, 3811, 3831

Kimaradó megállók a lezárások miatt:

  • Szászfa, Keresztétei elágazás
  • Keresztéte, Kápolna
  • Pamlény, Iskola

Legközelebbi megálló:

  • Szászfa, Pamlényi elágazás
         Az autóbuszok eddig a megállóig közlekednek.

- tette közzé a MÁVINFORM.


