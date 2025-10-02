Idáig süllyedni? Még fél Borsod aludt, amikor ezt vették észre több településen is

MÁR MEG SE LEPŐDÜNK... ÚJABB SZEZONREKORD! Ma hajnalra az előző napoknál is mélyebbre süllyedt a hőmérséklet Lénárddarócon, amivel a saját őszi rekordját döntötte meg – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook oldalán.

Nem gondoltuk, hogy a keddi időjárásnál lehet rosszabb. Úgy néz ki, Lénárddaróc megdöntötte a leghidegebb éjszaka rekordot.

Rekordot döntött Lénárddaróc, megint első helyen végzett a leghidegebb éjszaka listáján

„Ezúttal nem egyedül érte el a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet, csatlakozott hozzá Zabar is, így közösen osztoznak a -3,1°C-kal a TOP10 első helyén.

Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet.

Az elmúlt 24 órában elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakultak, az ország keleti felén csak kevés helyen esett.”

Íme a borsodi települések, ahol az átlagnál is hidegebbre ébredhettek:

Bánréve: -1,4 °C

Edelény: 0,4 °C

és újból első helyen Lénárddaróc - 3,1 °C-al holtversenyben Zabarral

Sok helyen ébredhettek nulla fok körüli hőmérsékletre az országban.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook



