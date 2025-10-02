2 órája
Idáig süllyedni? Még fél Borsod aludt, amikor ezt vették észre több településen is
Már a hét elején is írtunk róla, hogy több borsodi településen is nulla fok alatti hőmérsékletre ébredhettek. Most azonban úgy néz ki, az eddigi leghidegebb éjszaka rekordját is sikerült megdönteni.
Csütörtökön is itt mértek a leghidegebbet.
MÁR MEG SE LEPŐDÜNK... ÚJABB SZEZONREKORD! Ma hajnalra az előző napoknál is mélyebbre süllyedt a hőmérséklet Lénárddarócon, amivel a saját őszi rekordját döntötte meg – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook oldalán.
Rekordot döntött Lénárddaróc, megint első helyen végzett a leghidegebb éjszaka listáján
„Ezúttal nem egyedül érte el a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet, csatlakozott hozzá Zabar is, így közösen osztoznak a -3,1°C-kal a TOP10 első helyén.
Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet.
Az elmúlt 24 órában elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakultak, az ország keleti felén csak kevés helyen esett.”
Íme a borsodi települések, ahol az átlagnál is hidegebbre ébredhettek:
- Bánréve: -1,4 °C
- Edelény: 0,4 °C
- és újból első helyen Lénárddaróc - 3,1 °C-al holtversenyben Zabarral
