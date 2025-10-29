Óriásit változik a volánbuszok menetrendje! - Minden települést érint régiónkban (videóval)

A legutóbbi Lázárinfó eseménynek ezúttal Sárospatak adott otthont október 28-án, ahol helyiek tucatjai gyűltek össze, hogy kérdezhessenek a közlekedési minisztertől, Lázár Jánostól. A fórumon egy különösen fontos bejelentés is elhangzott: új törvény lép életbe 2025. december 14-én, amely alapjaiban változtatja meg a helyközi buszközlekedést Magyarországon, így az északkeleti régióban is.

A Lázárinfó során a közelgő menetrendváltozásról is beszélt a miniszter Sárospatakon

Fotó: Vajda János

Minden magyar választópolgárnak joga van arra, hogy naponta háromszor eljusson a járási központba és onnan haza – a hétvégét is beleértve

– mondta a miniszter, aki hozzátette, hogy az új rendszer célja a teljes körű közlekedési lefedettség biztosítása, különösen a kisebb települések számára.

2025. december 14-én egy új menetrend lép életbe, ami arról szól, hogy minden magyar választópolgárnak joga van arra, hogy a járási központba naponta bejusson és hazajusson háromszor, a hétvégét is beleértve, bárhol is éljen. Az ellátás színvonala így biztosan javulni fog, ami érezhető lesz az utazók számára a közeljövőben, a kisebb településeken is.

A Lázárinfó során fontos ígéretet kapott a zempléni régió

A fórumon egy fiatal helyi lakos vetette fel, hogy a zempléni térségben elhasználódott buszok közlekednek, és a régió hátrányos helyzetben van a járműelosztásnál. A probléma felvetésére Lázár János viszonylag röviden, annál tartalmasabban válaszolt. Ígértet tett ugyanis arra, hogy érkeznek az új buszok, ezért személyesen vállal felelősséget. 98 település van a körzetben, amiből 76 csak autóbusszal érhető el. A miniszter kijelentette: „A helyiek kérik, én meg igent mondok rá. Ennél igazságosabb elosztási mód nincsen.”