1 órája

Óriásit változik a volánbuszok menetrendje! - Minden települést érint régiónkban (videóval)

Címkék#menetrend#boon video#Volánbusz#Lázár János miniszter#Lázárinfó#zemplén#Borsod megyei

Hatalmas átalakulás jön a helyközi buszközlekedésben: december 14-től új menetrend és új szabályozás lép életbe, amely minden magyar települést érint. A legutóbbi Lázárinfón Sárospatakon Lázár János, közlekedési miniszter részletesen beszélt az új törvényről, a buszfejlesztésekről és arról, miért kap most kiemelt figyelmet a zempléni térség.

Bahor-Juhász Ágnes
Óriásit változik a volánbuszok menetrendje! - Minden települést érint régiónkban (videóval)

Ez a menetrendváltozás most jó hír, főleg a kistelepülésen élőknek

Forrás: MW

A legutóbbi Lázárinfó eseménynek ezúttal Sárospatak adott otthont október 28-án, ahol helyiek tucatjai gyűltek össze, hogy kérdezhessenek a közlekedési minisztertől, Lázár Jánostól. A fórumon egy különösen fontos bejelentés is elhangzott: új törvény lép életbe 2025. december 14-én, amely alapjaiban változtatja meg a helyközi buszközlekedést Magyarországon, így az északkeleti régióban is.

lázárinfó
A Lázárinfó során a közelgő menetrendváltozásról is beszélt a miniszter Sárospatakon
 Fotó: Vajda János

Minden magyar választópolgárnak joga van arra, hogy naponta háromszor eljusson a járási központba és onnan haza – a hétvégét is beleértve

 – mondta a miniszter, aki hozzátette, hogy az új rendszer célja a teljes körű közlekedési lefedettség biztosítása, különösen a kisebb települések számára.

2025. december 14-én egy új menetrend lép életbe, ami arról szól, hogy minden magyar választópolgárnak joga van arra, hogy a járási központba naponta bejusson és hazajusson háromszor, a hétvégét is beleértve, bárhol is éljen. Az ellátás színvonala így biztosan javulni fog, ami érezhető lesz az utazók számára a közeljövőben, a kisebb településeken is.

A Lázárinfó során fontos ígéretet kapott a zempléni régió

A fórumon egy fiatal helyi lakos vetette fel, hogy a zempléni térségben elhasználódott buszok közlekednek, és a régió hátrányos helyzetben van a járműelosztásnál. A probléma felvetésére Lázár János viszonylag röviden, annál tartalmasabban válaszolt. Ígértet tett ugyanis arra, hogy érkeznek az új buszok, ezért személyesen vállal felelősséget. 98 település van a körzetben, amiből 76 csak autóbusszal érhető el. A miniszter kijelentette: „A helyiek kérik, én meg igent mondok rá. Ennél igazságosabb elosztási mód nincsen.” 

90 százalékos menetrendtartási garancia

A tárcavezető elmondta: a Volán jelenleg 5800 buszt üzemeltet, és a kormány 1100 új jármű beszerzésére készül, köztük magyar gyártású modellekkel, amelyek közül több száz még idén forgalomba áll. A cél, hogy a buszflotta átlagéletkora 7–8 évre csökkenjen, a járatok pedig 90 százalékos menetrendtartást biztosítsanak.
„Másfél éven belül minden buszon lesz légkondicionáló, és garantáljuk a tisztaságot is” – tette hozzá a miniszter.

Komoly fejlesztések zajlanak a térségben

A zempléni fejlesztésekről szólva Lázár János emlékeztetett arra, hogy jelenleg 

  • 55 kilométernyi útszakasz épül a térségben, és 
  • megújult a vasútvonal Sátoraljaújhelyig is.

Mi vagyunk az egyetlen politikai erő, akik garantáljuk, hogy a pénzt ide hozzuk, nem pedig elvisszük innen. 

– fogalmazott a miniszter, akinek szavait hatalmas taps fogadta.
Az új törvény és a decemberi menetrendváltás így nemcsak a buszok állapotát javítja, hanem a mindennapi közlekedést is kényelmesebbé és megbízhatóbbá teszi minden magyar utas számára.

