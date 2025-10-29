1 órája
Óriásit változik a volánbuszok menetrendje! - Minden települést érint régiónkban (videóval)
Hatalmas átalakulás jön a helyközi buszközlekedésben: december 14-től új menetrend és új szabályozás lép életbe, amely minden magyar települést érint. A legutóbbi Lázárinfón Sárospatakon Lázár János, közlekedési miniszter részletesen beszélt az új törvényről, a buszfejlesztésekről és arról, miért kap most kiemelt figyelmet a zempléni térség.
Ez a menetrendváltozás most jó hír, főleg a kistelepülésen élőknek
Forrás: MW
A legutóbbi Lázárinfó eseménynek ezúttal Sárospatak adott otthont október 28-án, ahol helyiek tucatjai gyűltek össze, hogy kérdezhessenek a közlekedési minisztertől, Lázár Jánostól. A fórumon egy különösen fontos bejelentés is elhangzott: új törvény lép életbe 2025. december 14-én, amely alapjaiban változtatja meg a helyközi buszközlekedést Magyarországon, így az északkeleti régióban is.
Minden magyar választópolgárnak joga van arra, hogy naponta háromszor eljusson a járási központba és onnan haza – a hétvégét is beleértve
– mondta a miniszter, aki hozzátette, hogy az új rendszer célja a teljes körű közlekedési lefedettség biztosítása, különösen a kisebb települések számára.
2025. december 14-én egy új menetrend lép életbe, ami arról szól, hogy minden magyar választópolgárnak joga van arra, hogy a járási központba naponta bejusson és hazajusson háromszor, a hétvégét is beleértve, bárhol is éljen. Az ellátás színvonala így biztosan javulni fog, ami érezhető lesz az utazók számára a közeljövőben, a kisebb településeken is.
A Lázárinfó során fontos ígéretet kapott a zempléni régió
A fórumon egy fiatal helyi lakos vetette fel, hogy a zempléni térségben elhasználódott buszok közlekednek, és a régió hátrányos helyzetben van a járműelosztásnál. A probléma felvetésére Lázár János viszonylag röviden, annál tartalmasabban válaszolt. Ígértet tett ugyanis arra, hogy érkeznek az új buszok, ezért személyesen vállal felelősséget. 98 település van a körzetben, amiből 76 csak autóbusszal érhető el. A miniszter kijelentette: „A helyiek kérik, én meg igent mondok rá. Ennél igazságosabb elosztási mód nincsen.”
Jöhetnek az új helyközi buszok Zemplén térségébe: csak kérni kellett Lázár Jánostól - fotók, videó
90 százalékos menetrendtartási garancia
A tárcavezető elmondta: a Volán jelenleg 5800 buszt üzemeltet, és a kormány 1100 új jármű beszerzésére készül, köztük magyar gyártású modellekkel, amelyek közül több száz még idén forgalomba áll. A cél, hogy a buszflotta átlagéletkora 7–8 évre csökkenjen, a járatok pedig 90 százalékos menetrendtartást biztosítsanak.
„Másfél éven belül minden buszon lesz légkondicionáló, és garantáljuk a tisztaságot is” – tette hozzá a miniszter.
Komoly fejlesztések zajlanak a térségben
A zempléni fejlesztésekről szólva Lázár János emlékeztetett arra, hogy jelenleg
- 55 kilométernyi útszakasz épül a térségben, és
- megújult a vasútvonal Sátoraljaújhelyig is.
Mi vagyunk az egyetlen politikai erő, akik garantáljuk, hogy a pénzt ide hozzuk, nem pedig elvisszük innen.
– fogalmazott a miniszter, akinek szavait hatalmas taps fogadta.
Az új törvény és a decemberi menetrendváltás így nemcsak a buszok állapotát javítja, hanem a mindennapi közlekedést is kényelmesebbé és megbízhatóbbá teszi minden magyar utas számára.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)
Hihetetlen, mit művelnek most az állatok a Bükkben és a Zemplénben – így készülnek a kemény télre!
Már hozza is La Niña az igazi telet – kiderült, mikortól tombolhat a hó!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- A XV. Miskolci Nemzeti Estélyen posztumusz Kartal–Veczán-díjat kapott dr. Kriza Ákos (fotók, videó)
- Jöhetnek az új helyközi buszok Zemplén térségébe: csak kérni kellett Lázár Jánostól - fotók, videó
- Az „eltűnt” Mibike-biciklik a közbiztonság szolgálatába állhatnak - képek, videó
- Elárasztották a hüllők a miskolci Ifiházat – kígyók, varánuszok és más „rémisztően cuki” állatok vártak mindenkit! (fotók, videó)
- Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval