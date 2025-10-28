Jöhetnek az új helyközi buszok Zemplén térségébe: csak kérni kellett Lázár Jánostól - fotók, videó

Az építési és közlekedési miniszter kedden délután Sárospatakra látogatott, hogy a Zemplén térségében élőknek lehetőséget adjon olyan társadalmi kérdések megvitatására, amelyek aktuálisan foglalkoztatják az ott élőket. A Lázárinfó keretében szóba került többek között a nyugdíj kérdése, a Füzérradványi kastély sorsa, a helyközi közlekedés és a pataki egyetem is. Lázár János a béke fontosságáról is beszélt a helyieknek.

A Lázárinfó Sárospatakon máris fejlesztést hozott a térségnek Fotó: Vajda János

A miniszter Hegyközt az ország egyik legszebb érintetlen természeti értékének tekinti, ami ráadásul egy fantasztikus választókerület. Füzér, Füzérradvány és Sátoraljaújhely térsége turisztikai szempontból is egyedülálló és mint ilyen, fejlesztésre szorul. Ennek megfelelően ehhez rendelték az úthálózat fejlesztését is, hiszen az M30-as felől ezt a térséget meg kell tudni közelíteni, amely útszakaszok most épülnek. Csak úgy, mint a 37-es főút, aminek az átépítése Sátoraljaújhelyig jelenleg is zajlik.

Kiaknázatlan terület a Bodrogköz

Lázár János kihangsúlyozta, hogy a Bodrogköz kérdésével is foglalkozni kell. Cigánd felé már javítják az utat, de az alsóbbrendű útszakaszok is sorra kerülnek, amire a környéken élők már régóta várnak. Az egész Bodrogközt kihasználatlan és potenciálisan nagy lehetőségeket rejtő vidéknek nevezte a miniszter, ahol nagy beruházásokat lehet megvalósítani, de abban óvatosnak kell lenni, hogy milyen területen: ipar, mezőgazdaság, vagy éppen turizmus terén.

Nyitott a kapu a Károlyi-kastély kérdésében egy privát befektető számára

A Füzérradványi Károlyi-kastély kérdésében Lázár János elmondta, hogy a felújítást személyesen vezényelte le, ami két részből állt. Először a park felújításra került sor, ami 100 hektár egybefüggő természeti kincs és páratlan turisztikai látványosság magas látogatószámmal, 80 ezer ember kíváncsi rá évente. Az épület felújítása jelenleg körülbelül 50 százalékos, ahol egy múzeum is kialakításra került, amit szintén rengetegen látogatnak. A résztvevők kérdésére, mi szerint mi lesz a sorsa a még felújításra váró épületrésznek a miniszter azt felelte, hogy olyan magántőkének, aki ebben részt akar vállalni lehetőséget kell biztosítani. Az a program, hogy egy nagy magyar vállalat örökbe fogadjon egy kastélyt most indult, de így is kérdés, hogy a zempléni kastélyra találnak-e majd privát befektetőt, aki hajlandó áldozni az örökségvédelemre, a műemlékvédelemre és a természetvédelemre, valamint betartja-e a játékszabályokat, ami az, hogy a kastélyt úgy kell tartani, hogy az:

nyitott

a látogatók számára hozzáférhető

a park látogatható maradjon.

