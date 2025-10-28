2 órája
Jöhetnek az új helyközi buszok Zemplén térségébe: csak kérni kellett Lázár Jánostól - fotók, videó
Összegyűltek a helyiek, hogy egyrészt meghallgassák, másrészt kérdezhessenek a minisztertől. Lázár János Sárospatakon adott teret és alkalmat a párbeszédnek a legutóbbi Lázárinfó keretében.
Fontosak a választók a kormánynak: Lázár János azonnal beígérte a korszerű buszokat a sárospataki Lázárinfón
Fotó: Vajda János
Az építési és közlekedési miniszter kedden délután Sárospatakra látogatott, hogy a Zemplén térségében élőknek lehetőséget adjon olyan társadalmi kérdések megvitatására, amelyek aktuálisan foglalkoztatják az ott élőket. A Lázárinfó keretében szóba került többek között a nyugdíj kérdése, a Füzérradványi kastély sorsa, a helyközi közlekedés és a pataki egyetem is. Lázár János a béke fontosságáról is beszélt a helyieknek.
A miniszter Hegyközt az ország egyik legszebb érintetlen természeti értékének tekinti, ami ráadásul egy fantasztikus választókerület. Füzér, Füzérradvány és Sátoraljaújhely térsége turisztikai szempontból is egyedülálló és mint ilyen, fejlesztésre szorul. Ennek megfelelően ehhez rendelték az úthálózat fejlesztését is, hiszen az M30-as felől ezt a térséget meg kell tudni közelíteni, amely útszakaszok most épülnek. Csak úgy, mint a 37-es főút, aminek az átépítése Sátoraljaújhelyig jelenleg is zajlik.
Kiaknázatlan terület a Bodrogköz
Lázár János kihangsúlyozta, hogy a Bodrogköz kérdésével is foglalkozni kell. Cigánd felé már javítják az utat, de az alsóbbrendű útszakaszok is sorra kerülnek, amire a környéken élők már régóta várnak. Az egész Bodrogközt kihasználatlan és potenciálisan nagy lehetőségeket rejtő vidéknek nevezte a miniszter, ahol nagy beruházásokat lehet megvalósítani, de abban óvatosnak kell lenni, hogy milyen területen: ipar, mezőgazdaság, vagy éppen turizmus terén.
Nyitott a kapu a Károlyi-kastély kérdésében egy privát befektető számára
A Füzérradványi Károlyi-kastély kérdésében Lázár János elmondta, hogy a felújítást személyesen vezényelte le, ami két részből állt. Először a park felújításra került sor, ami 100 hektár egybefüggő természeti kincs és páratlan turisztikai látványosság magas látogatószámmal, 80 ezer ember kíváncsi rá évente. Az épület felújítása jelenleg körülbelül 50 százalékos, ahol egy múzeum is kialakításra került, amit szintén rengetegen látogatnak. A résztvevők kérdésére, mi szerint mi lesz a sorsa a még felújításra váró épületrésznek a miniszter azt felelte, hogy olyan magántőkének, aki ebben részt akar vállalni lehetőséget kell biztosítani. Az a program, hogy egy nagy magyar vállalat örökbe fogadjon egy kastélyt most indult, de így is kérdés, hogy a zempléni kastélyra találnak-e majd privát befektetőt, aki hajlandó áldozni az örökségvédelemre, a műemlékvédelemre és a természetvédelemre, valamint betartja-e a játékszabályokat, ami az, hogy a kastélyt úgy kell tartani, hogy az:
- nyitott
- a látogatók számára hozzáférhető
- a park látogatható maradjon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Lázárinfó SárospatakonFotók: Vajda János
A Lázárinfó a nyugdíjasok aggályait is érintette
A nyugdíjak vásárlóértékét az infláció emelkedésének megfelelően meg kell tartani. Eseti juttatásokra van szükség és be kell avatkozni, hogyha kell. Lázár János a 13. és 14. havi nyugdíjakban látja a megoldást és véleménye szerint nagyon nehéz egy olyan rendszert kialakítani, amit minden egyes érintett igazságosnak tart.
Buszokat kértek, buszokat fognak kapni
Egy fiatalember kért szót, aki egy régóta fennálló, a buszközlekedést érintő problémára hívta fel a figyelmet. A sátoraljaújhelyi telephelyhez tartozó járművezetők jelenleg a nyíregyházi központi irányítás alá tartoznak, ami hátrányos a zempléni térség számára, ahova elmondásra szerint rendre a legrosszabb állapotú buszok kerülnek, sok rozsdás, gyakran meghibásodnak, nincs bennük fűtés és alapvető funkciók sem működnek megfelelően. Az új buszok szétosztásánál valahogy soha nem ebbe a térségbe kerülnek a vadonatúj, korszerű járművek, amiért a térség szeretne inkább a miskolci központi irányításhoz kerülni. Úgy érzik a helyiek közül sokan, hogy ez földrajzilag, szakmailag és logisztikailag is sokkal indokoltabb lenne.
„Hazudik a Strabag” – tovább dagad az M30-as botrány - képek, videó
A probléma felvetésére Lázár János viszonylag röviden, annál tartalmasabban válaszolt. Ígértet tett ugyanis arra, hogy érkeznek az új buszok, ezért személyesen vállal felelősséget. 98 település van a körzetben, amiből 76 csak autóbusszal érhető el.
2025. december 14-én egy új menetrend lép életbe, ami arról szól, hogy minden magyar választópolgár társunknak joga van arra, hogy a járási központba naponta bejusson és hazajusson háromszor, a hétvégét is beleértve. Az ellátás színvonala így biztosan javulni fog, ami érezhető lesz az utazók számára a közeljövőben is. A Volán 5800 autóbusszal rendelkezik és most készül a kormány 1100 új járművet vásárolni, amiket felosztanak majd az országban. Ezekből a magyar gyártású buszokból több száz még az idén megérkezik.
A rövid válaszom tehát: a helyiek kérik, én meg igent mondok rá. Ennél igazságosabb elosztási mód nincsen. A választópolgárok a legnagyobb hatalom
– fogalmazott Lázár, akinek a mondatait hatalmas tapsvihar követte.
Összegzésként a miniszter úgy fogalmazott: „mi vagyunk az egyetlen politikai erő, akik garantáljuk, hogy a pénzt ide hozzuk és innen nem elvisszük ebből a térségből. Akik az ország gazdagabb részeiből, mint például Budapest, ide irányítunk forrásokat.”
Lázár János a fórumon beszélt még a béke fontosságáról és arról, hogy a rezsiköltségek alacsonyan tartásához szüksége van az országnak az orosz gázra. Meglátása szerint az egyetlen politikai erő, amely szavatolni tudja hazánk békéjét és gazdasági fejlődését, a munkahelyek megtartását és a nyugdíjak versenyképességét, az a jelenlegi kormány.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Pont Miskolcon voltak, amikor a hírt kapták – Újra civilek mentettek életet
„Mondjunk nemet a háborúra és igent a békére!” – kéri Csöbör Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője
Ez vár Ózdra és térségére a következő évtizedben - fotókkal, videóval
boon.hu video
- Az „eltűnt” Mibike-biciklik a közbiztonság szolgálatába állhatnak - képek, videó
- Elárasztották a hüllők a miskolci Ifiházat – kígyók, varánuszok és más „rémisztően cuki” állatok vártak mindenkit! (fotók, videó)
- Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval
- Boszorkányok, szellemek és töklámpások lepték el Hejőkeresztúrt – hatalmas siker volt a halloween-parti (fotók, videók)
- Ivan és Elton ,,kivégezte" a listavezetőt - fotókkal, videóval!