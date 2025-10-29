1 órája
Hová vinnéd a vidéki barátod Miskolcon? Itt a lista, amin az Avas a harmadik!
Miskolc mérete és sokszínűsége miatt a vidékről érkezők gyakran tanácstalanok, merre is induljanak először. A város bővelkedik látnivalókban – a természetközeli Lillafüredtől a történelmi Avasig –, így nem csoda, hogy a „Miskolci szitu” közösség is arra volt kíváncsi, melyik helyet ajánlanák legszívesebben a helyiek. A válaszokból kirajzolódott, melyik a legkedveltebb látnivaló Miskolcon.
Számos gyönyörű látványossága van Miskolcnak, ami vonzó látogatási célpont lehet a turisták, vidékiek számára. (A fotó illusztráció)
Fotó: Takács József
Miskolc termetes város, a hozzá „kapcsolódó” településekkel együtt pedig a vidékiek számára hatalmas is lehet elsőre. Borsod vármegye lakóinak életében biztosan van legalább egy alkalom, amikor meg szeretné látogatni a vármegye székhelyét, de a város méretéből adódóan kicsit tanácstalanok lehetnek azzal kapcsolatban, hogy mik is legyen a látogatás célpontjai. Sokan nem tehetik meg, hogy az összeset meglátogassák egyszerre, mert például csak egy hétvégére tud elszakadni otthonról, vagy a munkahelyéről. Összegyűjtöttük, mi lehet ideális látnivaló Miskolcon azok számára, akik elsőre szeretnék felfedezni a város látványosságait.
Egy vidéki számára mi lehetne elsőre ideális látnivaló Miskolcon?
Megoszlanak a vélemények erről a kérdésről. Függ a személyiségtől, a nézőpontól és beállítottságtól. Egyes emberek jobban kedvelik a turista látványosságokat, a populárisabb célállomásokat, mint például Lillafüred, vagy a kevésbé felkapott „megbúvó kincseket”, mint például a Békás-tó, ami szintén ismert, de popularitásban nem ér fel a Miskolctapolca Barlangfürdő hírnevével.
Számos ember, magazin és portál próbálta már, és a jövőben is igyekszik bemutatni Miskolc szépségét. Ebben részt vesz a „Miskolci szitu” nevezetű facebook oldal, közösség.
Ha csak egy helyet mutathatnál meg egy vidéki barátodnak Miskolcon – hová vinnéd el először?
- posztolta, majd osztotta meg ezt a „Miskolc és Én” facebook csoportban, amire érkeztek komoly, illetve mulatságok ajánlások egyaránt.
A legtöbben mit ajánlanak? Mit érdemes megnézni Miskolcon?
Az eddigi hozzászólások között szerepel Lillafüred, a Tüdérkert, Miskolctapolca, az Avasi kilátó, Hámori-tó, illetve az Avasi pincesor, vagy a Selyemréti strandfürdő. A poszt alá eddig 46 ajánlás érkezett, amik között megbújnak mókás „ajánlások” is, mint például a kocsma, vagy a Lyukóvölgy. Az első helyen -nem meglepően - Lillafüred állt, több mit 17 ajánlással és utána következett a többi célállomás. Miskolctapolca 4 ajánlással, az Avas 3-al és utána következett a Tündérkert és a Selyemréti strandfürdő. Biztosan van még sok más látnivaló is – te melyiket ajánlanád egy vidéki barátodnak, ha először jönne városnézésre?
