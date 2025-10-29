Hová vinnéd a vidéki barátod Miskolcon? Itt a lista, amin az Avas a harmadik!

Miskolc termetes város, a hozzá „kapcsolódó” településekkel együtt pedig a vidékiek számára hatalmas is lehet elsőre. Borsod vármegye lakóinak életében biztosan van legalább egy alkalom, amikor meg szeretné látogatni a vármegye székhelyét, de a város méretéből adódóan kicsit tanácstalanok lehetnek azzal kapcsolatban, hogy mik is legyen a látogatás célpontjai. Sokan nem tehetik meg, hogy az összeset meglátogassák egyszerre, mert például csak egy hétvégére tud elszakadni otthonról, vagy a munkahelyéről. Összegyűjtöttük, mi lehet ideális látnivaló Miskolcon azok számára, akik elsőre szeretnék felfedezni a város látványosságait.

Az Avas Kilátó az egyik legtöbbet ajánlott látnivaló Miskolcon

Fotó: Illusztráció/Vajda János

Egy vidéki számára mi lehetne elsőre ideális látnivaló Miskolcon?

Megoszlanak a vélemények erről a kérdésről. Függ a személyiségtől, a nézőpontól és beállítottságtól. Egyes emberek jobban kedvelik a turista látványosságokat, a populárisabb célállomásokat, mint például Lillafüred, vagy a kevésbé felkapott „megbúvó kincseket”, mint például a Békás-tó, ami szintén ismert, de popularitásban nem ér fel a Miskolctapolca Barlangfürdő hírnevével.

Számos ember, magazin és portál próbálta már, és a jövőben is igyekszik bemutatni Miskolc szépségét. Ebben részt vesz a „Miskolci szitu” nevezetű facebook oldal, közösség.

Ha csak egy helyet mutathatnál meg egy vidéki barátodnak Miskolcon – hová vinnéd el először?

- posztolta, majd osztotta meg ezt a „Miskolc és Én” facebook csoportban, amire érkeztek komoly, illetve mulatságok ajánlások egyaránt.