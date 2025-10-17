Ladies Night Bogácson – a hölgyeké az éjszaka

A szervezők az elmúlt 30 év legnagyobb magyar és külföldi slágereivel készülnek, hogy éjszakába nyúlóan gondoskodjanak a jó hangulatról. A belépés díjtalan, a hölgyek pedig különleges meglepetésre is számíthatnak: 23:00 óráig minden koktél esetén 1-et fizet, 2-t kap akció várja őket.

Ladies Night Bogács eseményre várják a hölgyeket Forrás: bogacs.hu

Az este 19:00 órakor veszi kezdetét Bogácson: a teraszon Czaga József szórakoztatja a vendégeket élő zenével éjfélig, majd az 500 négyzetméteres belső térben a pult mögé áll DJ KORMIE, aki video diszkóval tartja táncban a közönséget hajnal 3 óráig.

A részletes program és a további tudnivalók a Hintóvölgye Retro Terasz Club hivatalos oldalán olvashatók. A Ladies Night Bogács eseményre október 18-án várják szeretettel a hölgyeket a Hintóvölgye Retro Terasz Clubban, ahol felejthetetlen buli és különleges koktél akciók várnak mindenkit.