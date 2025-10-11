Hihetetlen régészeti lelet Tokajban: így néz ki az 1500 éves titok, amit az Aranysas szálló udvarában találtak

A sas leszállt... Kis csapatunk újabb régészeti bontómunkába kezdett a héten. Ezúttal a helyszín Tokaj belvárosa. Az 1790-ben épített Aranysas szálló felújítási munkáihoz biztosítottunk régészeti szakfelügyeletet. Az udvar tereprendezése során kerültek elő a város Árpád-kori előzményeihez kapcsolódó, illetve korábbi időkbe visszanyúló objektumok - írta a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya a különleges régészeti leletről szóló bejegyzésében.

Különleges régészeti lelet bukkant elő a sírból Forrás: Facebook

Ami az aranynál is szebben csillog... nekünk egészen biztosan. Több napos aprólékos munkával tártuk fel a tokaji Aranysas szálló udvarán azonosított sírt. Gyárfási József kollégánk keze nem remegett, mikor a temetkezés egyetlen mellékletét kellett babára bontani.

Különleges régészeti lelet Tokajban

A felforgatott és kirabolt sírban egy dél-észak tájolású hason fekvő férfi maradványait találtuk. Medencéjét és bal lábát eltávolították a sírrablók, feltételezhetően övével, talán fegyvereivel együtt. Jobb lábfeje közelében csillant meg egy üvegpohár pereme.

A tokaji Aranysas szálló udvarán feltárt 4–5. századi üvegpohár különleges régészeti leletként került elő Forrás: Facebook

Csodával határos, hogy az évszazadok, az Aranysas szálló építése, a 20. századi bolygatások és a humuszolást végző soktonnás munkagép sem roppantotta össze. A 4. század végére 5. század elejére, azaz a hunok megjelenésenek idejére keltezhetjük a féltojás alakú poharat. Tóth Edina restaurátor kollégánk gyors munkájának hála, egykori pompájában mutathatjuk meg ezt a törékeny emléket.

