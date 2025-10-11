29 perce
Hihetetlen régészeti lelet Tokajban: így néz ki az 1500 éves titok, amit az Aranysas szálló udvarában találtak
Tokaj szívében a föld mélyéről egy ritka leletet tártak fel. Az Aranysas szálló felújítása közben egy különleges régészeti leletre bukkantak: egy több mint másfél évezreddel ezelőtti, szinte sértetlen üvegpohár került elő egy korabeli temetkezés sírjából.
A sas leszállt... Kis csapatunk újabb régészeti bontómunkába kezdett a héten. Ezúttal a helyszín Tokaj belvárosa. Az 1790-ben épített Aranysas szálló felújítási munkáihoz biztosítottunk régészeti szakfelügyeletet. Az udvar tereprendezése során kerültek elő a város Árpád-kori előzményeihez kapcsolódó, illetve korábbi időkbe visszanyúló objektumok - írta a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya a különleges régészeti leletről szóló bejegyzésében.
Ami az aranynál is szebben csillog... nekünk egészen biztosan. Több napos aprólékos munkával tártuk fel a tokaji Aranysas szálló udvarán azonosított sírt. Gyárfási József kollégánk keze nem remegett, mikor a temetkezés egyetlen mellékletét kellett babára bontani.
Különleges régészeti lelet Tokajban
A felforgatott és kirabolt sírban egy dél-észak tájolású hason fekvő férfi maradványait találtuk. Medencéjét és bal lábát eltávolították a sírrablók, feltételezhetően övével, talán fegyvereivel együtt. Jobb lábfeje közelében csillant meg egy üvegpohár pereme.
Csodával határos, hogy az évszazadok, az Aranysas szálló építése, a 20. századi bolygatások és a humuszolást végző soktonnás munkagép sem roppantotta össze. A 4. század végére 5. század elejére, azaz a hunok megjelenésenek idejére keltezhetjük a féltojás alakú poharat. Tóth Edina restaurátor kollégánk gyors munkájának hála, egykori pompájában mutathatjuk meg ezt a törékeny emléket.
A tokaji Aranysas régészeti feltárása során egy különleges régészeti lelet – egy szinte ép, 4–5. századi üvegpohár – került elő, amely új fényt vet a város múltjára.
Tokaj belvárosában az Aranysas szálló udvarán régészeti feltárás során egy hun kori temetkezés sírját és egy ritka, töredékmentes üvegpoharat találtak. A lelet a város történetének új fejezetét nyitja meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Herman Ottó Múzeum igazgatója, Dr. Szolyák Péter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön.
Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó
Az intézmény egyébként idén ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. A jubileum alkalmából reprezentatív kötetben foglalták össze történetét, amely méltón tiszteleg a miskolci közművelődés és tudományos élet előtt. A múzeumot ezúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei PRIMA Díj Közönségdíjára is jelölték.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) évről évre meghirdeti a PRIMA Díjat, amellyel a kulturális, tudományos, oktatási és sportélet kiemelkedő alakjait jutalmazzák. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jelölteket kilenc kategóriában választották ki, közülük hárman kapnak PRIMA Díjat, egyvalaki pedig Közönségdíjban részesül. A közönségszavazás november 5-ig tart, és bárki leadhatja voksát a VOSZ Borsod honlapján.
A jelöltekről bővebben itt írtunk:
Ők az idei PRIMA Díj borsodi várományosai – bárki szavazhat a Közönségdíjasra!
Ezek is érdekelhetik:
Kiderítettük, milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!