1 órája

Kevés helyen ilyen olcsó a krizantém Miskolcon, mint itt! Meg is indult a roham érte (fotókkal, videóval)

Lehetetlen parkolás és hatalmas sorok az árusoknál. A Búza téren jártunk a piacon, ahol megnéztük, milyen árban vannak a virágok, például a krizantém az ünnephez közeledve.

Rengetegen indultak délelőtt a Búza térre virágért

Fotó: TAKACS JOCI

Az első látvány, ami fogadja a Búza térre, a piacra érkezőket, az a hatalmas tömeg. Parkolóhelyet találni szabályosan lehetetlen, annyit lehet látni, hogy tele minden autókkal, egy pár jármű pedig folyamatosan köröz helyre vadászva. Kevés hely van viszont, ahol ilyen jó áron lehet krizantémhoz jutni.

Fotó: TAKACS JOCI

Sorok az olcsó krizantémért

A piacon még gyalog is nehézkes volt a közlekedés szerda reggel, ugyanis a halottak napjához közeledve egyre többen érkeznek, hogy koszorút, virágot vegyenek.

Kígyózó sorok állnak a virágárusok előtt, mindenki a legjobb árakat vadássza. A krizantém például kevés helyen kapható háromezer forint alatt, ha csokorról beszélünk, itt viszont találtunk 2400-2500 forintért is.

A szálas krizantém kapható 3-4-5 száz forintért (árusa válogatja) is, de van olyan kereskedő is, aki elkér akár nyolcszáz forintot is.

Tippek a krizantém gondozásához

Egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk a krizantémmal részletesen is, ezt elolvashatja az alábbi linkre kattintva:

A koszorú drága, mint mindig

A koszorúk most is a szokásos áron kaphatók, az előző évhez képest nemigen tapasztaltunk változást. A kisebbek 2500-3000 forint körül mozognak, míg a nagyobb, díszesebb, mutatósabb koszorúk már a tízezres tételbe tartoznak, áruk elérheti akár a 20-25 ezer forintot is.

 

