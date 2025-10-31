Kevés helyen ilyen olcsó a krizantém Miskolcon, mint itt! Meg is indult a roham érte (fotókkal, videóval)

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Sorok az olcsó krizantémért

A piacon még gyalog is nehézkes volt a közlekedés szerda reggel, ugyanis a halottak napjához közeledve egyre többen érkeznek, hogy koszorút, virágot vegyenek.

Kígyózó sorok állnak a virágárusok előtt, mindenki a legjobb árakat vadássza. A krizantém például kevés helyen kapható háromezer forint alatt, ha csokorról beszélünk, itt viszont találtunk 2400-2500 forintért is.

A szálas krizantém kapható 3-4-5 száz forintért (árusa válogatja) is, de van olyan kereskedő is, aki elkér akár nyolcszáz forintot is.

Tippek a krizantém gondozásához

