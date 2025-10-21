Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)

A mindenszenteki időszakban nincs is ikonikusabb virág a krizantémnál. Szendrey Tamás szerint nem véletlen, hogy ez a növény évtizedek óta az egyik legkedveltebb választás a megemlékezéshez. „ A mindenszenteki kultúrában egyértelműen a krizantém az elfogadott, mind a vágott, mind a cserepes formája” – mondja. „Mi főként Multiflora krizantémokkal foglalkozunk, de ilyenkor sokan keresik az árvácskát, díszkáposztát és más őszi évelőket is.”

A krizantém verhetetlen mindenszentek közeledtével Fotó: Takács József



A krizantém igazi hűvös-barát növény, jól viseli az őszi időjárást, ám a mínuszokat már kevésbé bírja.

A pici virágú fajták közül néhány elviseli a -2, -3 fokot is, de a legtöbbnek jót tesz, ha enyhe, száraz időben kerül kiültetésre

– tette hozzá Szendrey Tamás.

Tippek a krizantém gondozásához

Akár vágott, akár cserepes krizantémról van szó, a megfelelő gondozás kulcsfontosságú, hogy hosszú ideig megőrizze szépségét.