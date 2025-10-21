október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)

Címkék#boon video#Halottak Napja#tippek-tanácsok#árkörkép#mindenszentek#krizantém

Ahogy közeledik mindenszentek és halottak napja, a virágárusoknál és kertészetekben újra a krizantém válik a legkeresettebb virággá. Felsőzsolcán, a Szendrey Kertészetben jártunk, ahol Szendrey Tamás értékesítő osztott meg velünk hasznos tanácsokat a krizantém gondozásáról és a 2025-ös virágárakról.

Bahor-Juhász Ágnes
Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)

Tippek, hogy a krizantém a lehető legtovább tündökölhessen a síron

Fotó: TAKACS JOCI

A mindenszenteki időszakban nincs is ikonikusabb virág a krizantémnál. Szendrey Tamás szerint nem véletlen, hogy ez a növény évtizedek óta az egyik legkedveltebb választás a megemlékezéshez. „ A mindenszenteki kultúrában egyértelműen a krizantém az elfogadott, mind a vágott, mind a cserepes formája” – mondja. „Mi főként Multiflora krizantémokkal foglalkozunk, de ilyenkor sokan keresik az árvácskát, díszkáposztát és más őszi évelőket is.”

krizantém tenger Felsőzsolcán
A krizantém verhetetlen mindenszentek közeledtével Fotó: Takács József


A krizantém igazi hűvös-barát növény, jól viseli az őszi időjárást, ám a mínuszokat már kevésbé bírja. 

A pici virágú fajták közül néhány elviseli a -2, -3 fokot is, de a legtöbbnek jót tesz, ha enyhe, száraz időben kerül kiültetésre 

– tette hozzá Szendrey Tamás.

Tippek a krizantém gondozásához

Akár vágott, akár cserepes krizantémról van szó, a megfelelő gondozás kulcsfontosságú, hogy hosszú ideig megőrizze szépségét.

  • Vágott virág esetén minél frissebb a vágás, annál tovább marad üde. Fontos, hogy a víz mindig tiszta legyen, és naponta érdemes megigazítani a szárakat.
  • Cserepes krizantémnál ügyeljünk, hogy a növény ne álljon sokáig a csomagolásban, mert befülledhet. Hűvös, világos helyre tegyük, különösen akkor, ha hetekkel korábban vásároljuk meg.
    Locsolás: napsütéses időben 2-3 naponta öntözzük, borongósabb napokon elég ritkábban.
    A cserepes példányok ágai gyakran összekuszálódhatnak, ezért óvatosan bánjunk velük, hogy ne törjenek le.

Krizantém-tenger a felsőzsolcai kertészetben

Fotók: Takács Joci

 

Krizantém árak 2025-ben

A krizantémok ára az idei évben is széles skálán mozog, a méret, a típus és az áruház függvényében.

  • Cserépes krizantémok már 299 forinttól elérhetők (Penny, 9 cm-es Multiflora),
  • Lidl: 699 Ft/db (12 cm-es cserép)
  • OBI: 499 Ft/db
  • Auchan: 1990 Ft (19 cm-es Multiflora, Bizalomkártyával)
    Vágott krizantémok szálanként kb. 750–1000 forintba kerülnek, a virágüzletekben 10 szálas csokrok akár 10 000 forintot is elérhetnek.
    Koszorúk és virágcsokrok ára 1500–10 000 Ft között mozog, a mérettől és a virágok számától függően.

Mindenszentek idején a krizantém az első választás

A Szendrey Kertészet tapasztalatai szerint a mindenszenteki vásárlások élén stabilan a krizantém áll, amelyet az árvácska és más évelők követnek. „Az első öt helyen biztos, hogy különféle krizantémváltozatok szerepelnek” – mondja Szendrey Tamás.
Akár a temetőbe, akár otthonra szánjuk, a krizantém minden formájában méltó szimbóluma az emlékezésnek halottak napja apropóján is. Hűvös színeivel és tartós virágzásával az ősz igazi dísze, amely évről évre új színt visz a megemlékezésekbe.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu