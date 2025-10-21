2 órája
Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)
Ahogy közeledik mindenszentek és halottak napja, a virágárusoknál és kertészetekben újra a krizantém válik a legkeresettebb virággá. Felsőzsolcán, a Szendrey Kertészetben jártunk, ahol Szendrey Tamás értékesítő osztott meg velünk hasznos tanácsokat a krizantém gondozásáról és a 2025-ös virágárakról.
Tippek, hogy a krizantém a lehető legtovább tündökölhessen a síron
Fotó: TAKACS JOCI
A mindenszenteki időszakban nincs is ikonikusabb virág a krizantémnál. Szendrey Tamás szerint nem véletlen, hogy ez a növény évtizedek óta az egyik legkedveltebb választás a megemlékezéshez. „ A mindenszenteki kultúrában egyértelműen a krizantém az elfogadott, mind a vágott, mind a cserepes formája” – mondja. „Mi főként Multiflora krizantémokkal foglalkozunk, de ilyenkor sokan keresik az árvácskát, díszkáposztát és más őszi évelőket is.”
A krizantém igazi hűvös-barát növény, jól viseli az őszi időjárást, ám a mínuszokat már kevésbé bírja.
A pici virágú fajták közül néhány elviseli a -2, -3 fokot is, de a legtöbbnek jót tesz, ha enyhe, száraz időben kerül kiültetésre
– tette hozzá Szendrey Tamás.
Tippek a krizantém gondozásához
Akár vágott, akár cserepes krizantémról van szó, a megfelelő gondozás kulcsfontosságú, hogy hosszú ideig megőrizze szépségét.
- Vágott virág esetén minél frissebb a vágás, annál tovább marad üde. Fontos, hogy a víz mindig tiszta legyen, és naponta érdemes megigazítani a szárakat.
- Cserepes krizantémnál ügyeljünk, hogy a növény ne álljon sokáig a csomagolásban, mert befülledhet. Hűvös, világos helyre tegyük, különösen akkor, ha hetekkel korábban vásároljuk meg.
Locsolás: napsütéses időben 2-3 naponta öntözzük, borongósabb napokon elég ritkábban.
A cserepes példányok ágai gyakran összekuszálódhatnak, ezért óvatosan bánjunk velük, hogy ne törjenek le.
Krizantém-tenger a felsőzsolcai kertészetbenFotók: Takács Joci
Krizantém árak 2025-ben
A krizantémok ára az idei évben is széles skálán mozog, a méret, a típus és az áruház függvényében.
- Cserépes krizantémok már 299 forinttól elérhetők (Penny, 9 cm-es Multiflora),
- Lidl: 699 Ft/db (12 cm-es cserép)
- OBI: 499 Ft/db
- Auchan: 1990 Ft (19 cm-es Multiflora, Bizalomkártyával)
Vágott krizantémok szálanként kb. 750–1000 forintba kerülnek, a virágüzletekben 10 szálas csokrok akár 10 000 forintot is elérhetnek.
Koszorúk és virágcsokrok ára 1500–10 000 Ft között mozog, a mérettől és a virágok számától függően.
Van, aki csak egy mécsest vesz, más százezret hagy a piacon – Halottak napi árkörkép a Búza térről
Mindenszentek idején a krizantém az első választás
A Szendrey Kertészet tapasztalatai szerint a mindenszenteki vásárlások élén stabilan a krizantém áll, amelyet az árvácska és más évelők követnek. „Az első öt helyen biztos, hogy különféle krizantémváltozatok szerepelnek” – mondja Szendrey Tamás.
Akár a temetőbe, akár otthonra szánjuk, a krizantém minden formájában méltó szimbóluma az emlékezésnek halottak napja apropóján is. Hűvös színeivel és tartós virágzásával az ősz igazi dísze, amely évről évre új színt visz a megemlékezésekbe.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Így fűtesz a klímáddal? Lassan ölöd meg a készüléket az enyhe időszakban, plusz még az energiát is zabálja
Pumped Gabo a Bükkbe költözött! Nem hiszed el, hol talált rá az álomélet!
5 borsodi, abaúji és zempléni étel, amik az AI személyes kedvencei – bár kóstolni nem tud, elmondta mi alapján választott
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- Videón, ahogy közösségi akcióval megszépült a belvárosi kapualj
- Futás öröme: hétszázan a rajtnál (fotókkal, videóval)
- A barátság jegyében rótták a köröket a miskolci belvárosban - képek, videó
- Mi az a josta, és milyen a zöld ízű méz? Ezeket is megtudtuk a Miskolci Termelői Napon - fotókkal, videóval
- ,,A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni"- fotókkal, videóval!