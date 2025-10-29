október 29., szerda

A XV. Miskolci Nemzeti Estélyen posztumusz Kartal–Veczán-díjat kapott dr. Kriza Ákos (fotók, videó)

Címkék#Kriza Ákos#boon video#1956#Zenepalota#Keresztény Értelmiségiek Szövetsége#Miskolc#Veczán Pál#Posztumusz díj

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek szerdán este a Zenepalotában megrendezett XV. Miskolci Nemzeti Estélyen. A rendezvényen átadták a Kartal–Veczán-díjat is, amelyet idén posztumusz dr. Kriza Ákos, Miskolc egykori polgármestere kapott.

Bahor-Juhász Ágnes
Forrás: MW

Október 29-én, szerdán este tartották a XV. Miskolci Nemzeti Estélyt a Zenepalota nagytermében, ahol a résztvevők közösen emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A rendezvényen részt vett Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, valamint a város közéleti és kulturális életének több meghatározó személyisége. A Kartal–Veczán-díj idei kitüntetettje posztumusz dr. Kriza Ákos.

Kriza Ákos
Posztumusz kapta az elismerést Miskolc néhai polgármestere, dr. Kriza Ákos  Forrás: MW
Fotó: Vajda János

Az eseményt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci csoportja szervezte az Eszmék és Értékek Alapítvánnyal közösen. A szervezetek minden évben olyan miskolci vagy miskolci kötődésű személyt ismernek el a Kartal–Veczán-díjjal, aki keresztény és nemzeti értékrendű munkásságával példát mutat a közösség számára. A díjat Veczán Pál evangélikus esperesről és Kartal Ernő minorita szerzetesről nevezték el.

Kriza Ákos városvezetői munkája példaértékű volt

A 2025-ös év posztumusz díjazottja dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város néhai polgármestere lett, akit a városért és a miskolciakért végzett emberséggel és szeretettel áthatott szolgálatáért, valamint példamutató közösségteremtő városvezetői munkájáért tüntettek ki.

Dr. Kriza Ákos Nagyváradon született 1965-ben, felsőfokú tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen és a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte. Miskolcon 1990-ben telepedett le, és az egészségügyi pálya különböző területein dolgozott orvosként, majd egészségügyi menedzserként. 2010-től 2019-ig vezette Miskolc városát polgármesterként. Kriza Ákos 56 éves korában hunyt el. Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is tiszteletét tette, és beszédet mondott Kriza Ákos unitárius szertartás szerint tartott búcsúztatásán, a miskolci Hunyadi utcai evangélikus templomban, 2021. január 30-án. A város saját halottjaként búcsúztatták, végső nyughelye a Mindszenti Evangélikus Temetőben található.

A rendezvényen dr. Molnár Imre történész, nyugalmazott diplomata tartott díszelőadást, aki gróf Esterházy János életéről és mártírhaláláról beszélt, felidézve a hit, a magyarság és az áldozatvállalás példáját.

XV. Miskolci Nemzeti Estély és a Kartal-Veczán Díj átadása

Fotók: Vajda János

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja 1993 óta működik a városban, és munkáját 2012-ben Miskolc városa „Az év civil szervezete” díjjal ismerte el. A szervezet célja Miskolc szellemi, kulturális és közösségi értékeinek megőrzése, továbbadása, valamint a keresztény nemzeti értékrend képviselete.

boon.hu video

