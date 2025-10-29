A XV. Miskolci Nemzeti Estélyen posztumusz Kartal–Veczán-díjat kapott dr. Kriza Ákos (fotók, videó)

Október 29-én, szerdán este tartották a XV. Miskolci Nemzeti Estélyt a Zenepalota nagytermében, ahol a résztvevők közösen emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A rendezvényen részt vett Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, valamint a város közéleti és kulturális életének több meghatározó személyisége. A Kartal–Veczán-díj idei kitüntetettje posztumusz dr. Kriza Ákos.

Posztumusz kapta az elismerést Miskolc néhai polgármestere, dr. Kriza Ákos Forrás: MW

Fotó: Vajda János

Az eseményt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci csoportja szervezte az Eszmék és Értékek Alapítvánnyal közösen. A szervezetek minden évben olyan miskolci vagy miskolci kötődésű személyt ismernek el a Kartal–Veczán-díjjal, aki keresztény és nemzeti értékrendű munkásságával példát mutat a közösség számára. A díjat Veczán Pál evangélikus esperesről és Kartal Ernő minorita szerzetesről nevezték el.