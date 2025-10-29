1 órája
A XV. Miskolci Nemzeti Estélyen posztumusz Kartal–Veczán-díjat kapott dr. Kriza Ákos (fotók, videó)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek szerdán este a Zenepalotában megrendezett XV. Miskolci Nemzeti Estélyen. A rendezvényen átadták a Kartal–Veczán-díjat is, amelyet idén posztumusz dr. Kriza Ákos, Miskolc egykori polgármestere kapott.
Forrás: MW
Október 29-én, szerdán este tartották a XV. Miskolci Nemzeti Estélyt a Zenepalota nagytermében, ahol a résztvevők közösen emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A rendezvényen részt vett Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, valamint a város közéleti és kulturális életének több meghatározó személyisége. A Kartal–Veczán-díj idei kitüntetettje posztumusz dr. Kriza Ákos.
Az eseményt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci csoportja szervezte az Eszmék és Értékek Alapítvánnyal közösen. A szervezetek minden évben olyan miskolci vagy miskolci kötődésű személyt ismernek el a Kartal–Veczán-díjjal, aki keresztény és nemzeti értékrendű munkásságával példát mutat a közösség számára. A díjat Veczán Pál evangélikus esperesről és Kartal Ernő minorita szerzetesről nevezték el.
Ön dönthet, ki kapja Borsod-Abaúj-Zemplénben a PRIMA Közönségdíjat! Íme a jelöltek
Kriza Ákos városvezetői munkája példaértékű volt
A 2025-ös év posztumusz díjazottja dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város néhai polgármestere lett, akit a városért és a miskolciakért végzett emberséggel és szeretettel áthatott szolgálatáért, valamint példamutató közösségteremtő városvezetői munkájáért tüntettek ki.
Dr. Kriza Ákos Nagyváradon született 1965-ben, felsőfokú tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen és a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte. Miskolcon 1990-ben telepedett le, és az egészségügyi pálya különböző területein dolgozott orvosként, majd egészségügyi menedzserként. 2010-től 2019-ig vezette Miskolc városát polgármesterként. Kriza Ákos 56 éves korában hunyt el. Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is tiszteletét tette, és beszédet mondott Kriza Ákos unitárius szertartás szerint tartott búcsúztatásán, a miskolci Hunyadi utcai evangélikus templomban, 2021. január 30-án. A város saját halottjaként búcsúztatták, végső nyughelye a Mindszenti Evangélikus Temetőben található.
A rendezvényen dr. Molnár Imre történész, nyugalmazott diplomata tartott díszelőadást, aki gróf Esterházy János életéről és mártírhaláláról beszélt, felidézve a hit, a magyarság és az áldozatvállalás példáját.
XV. Miskolci Nemzeti Estély és a Kartal-Veczán Díj átadásaFotók: Vajda János
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja 1993 óta működik a városban, és munkáját 2012-ben Miskolc városa „Az év civil szervezete” díjjal ismerte el. A szervezet célja Miskolc szellemi, kulturális és közösségi értékeinek megőrzése, továbbadása, valamint a keresztény nemzeti értékrend képviselete.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)
Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)
Mécsesgyújtással emlékeztek az elhunyt kollégákra a kórházban - fotók
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- Óriásit változik a volánbuszok menetrendje! - Minden települést érint régiónkban (videóval)
- Jöhetnek az új helyközi buszok Zemplén térségébe: csak kérni kellett Lázár Jánostól - fotók, videó
- Az „eltűnt” Mibike-biciklik a közbiztonság szolgálatába állhatnak - képek, videó
- Elárasztották a hüllők a miskolci Ifiházat – kígyók, varánuszok és más „rémisztően cuki” állatok vártak mindenkit! (fotók, videó)
- Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval