Miskolcon van a KRESZ-táblák non plus ultrája, ezen a macisajton a sokat látott sofőrök is csak pislognak – fotókkal

Aligha kell bizonygatni, a legtöbb autós „rutinból” vezet. Ahol ismerősként közlekedik, ott alig vagy csak nagyon részlegesen figyeli a Kresz-táblákat az út mentén, a csomópontokban. Még az is kimondható: a gyakorlott gépkocsivezetők sem ismernek minden elképzelhető táblafajtát. Most csokorba gyűjtöttünk néhány olyat, ami: nálunk nem is fordul elő, de a nagyvilágban igen; ami nálunk itthon is létezhet, csak ritka; amilyen nincs, de az autónk intelligens rendszere „felismerheti”; és amilyet láthatunk ugyan az út szélén, de nem tekinthető hivatalos Kresz-táblának. Kitalálják látatlanban, melyik fordul ezek közül elő például Görömbölyön?

Kresz-táblák „tengerében” az autósok a nagyvárosban

Forrás: vezess.hu

Kresz-táblák minden színben és formában

A legfontosabb tábla az, aminek talán a sztorija is a legérdekesebb és -változatosabb. A stoptábla. Igazán egyértelműnek tűnik, hogyan néz ki, emiatt jól felismerhető – de nem volt ez mindig így, sőt, még ma is előfordulhat itt-ott valamilyen másféle alakzat, amit ugyanígy kötelességünk azonosítani és engedelmeskedni neki. A vezess.hu autós portál ír róla például, hogy „létezik kék színű stoptábla” is! Ennek a fura jelenségnek több oka van.

Létezik a kék színű stoptábla, mutatjuk, hol fordulhat elő. Ez a közlekedési jelzés a világon szinte mindenhol egyforma, de azért pár helyen akadnak kivételek, van, ahol kék színű stoptábla is állhat az út mellett.

A cikk összefoglalja, hogyan alakult a nyolcszögűnek, pirosnak ismert jelzés nemzetközi története.

a legelső hivatalos amerikai stoptábla sima fekete felirat volt fehér alapon, négyszögű táblán (1915-ben Detroitban jelent meg),

stoptábla ez később nyolcszögű kivitelben sárga alapon feketére változott,

végül csak a huszadik század második felére született meg és terjedt el a mai ismert forma-szín kombináció.

Utóbb említett késlekedés indoka merőben praktikus: csak az 1950-es évektől voltak elérhetőek megfelelő állagú piros festékek.