3 órája
Miskolcon van a KRESZ-táblák non plus ultrája, ezen a macisajton a sokat látott sofőrök is csak pislognak – fotókkal
Mókusveszély? Porvihar? Ritkán látott, kevesek által ismert és nem is létező Kresz-táblák szerepelnek a Boon.hu összeállításában. Akad köztük olyan, amiről talán még sosem hallottak a borsodi autósok, pedig például a megyeszékhelyen is előfordul.
Réges-régi kép korabeli magyarországi Kresz-tábláról: még kerek volt
Forrás: Fortepan
Aligha kell bizonygatni, a legtöbb autós „rutinból” vezet. Ahol ismerősként közlekedik, ott alig vagy csak nagyon részlegesen figyeli a Kresz-táblákat az út mentén, a csomópontokban. Még az is kimondható: a gyakorlott gépkocsivezetők sem ismernek minden elképzelhető táblafajtát. Most csokorba gyűjtöttünk néhány olyat, ami: nálunk nem is fordul elő, de a nagyvilágban igen; ami nálunk itthon is létezhet, csak ritka; amilyen nincs, de az autónk intelligens rendszere „felismerheti”; és amilyet láthatunk ugyan az út szélén, de nem tekinthető hivatalos Kresz-táblának. Kitalálják látatlanban, melyik fordul ezek közül elő például Görömbölyön?
Kresz-táblák minden színben és formában
A legfontosabb tábla az, aminek talán a sztorija is a legérdekesebb és -változatosabb. A stoptábla. Igazán egyértelműnek tűnik, hogyan néz ki, emiatt jól felismerhető – de nem volt ez mindig így, sőt, még ma is előfordulhat itt-ott valamilyen másféle alakzat, amit ugyanígy kötelességünk azonosítani és engedelmeskedni neki. A vezess.hu autós portál ír róla például, hogy „létezik kék színű stoptábla” is! Ennek a fura jelenségnek több oka van.
Létezik a kék színű stoptábla, mutatjuk, hol fordulhat elő. Ez a közlekedési jelzés a világon szinte mindenhol egyforma, de azért pár helyen akadnak kivételek, van, ahol kék színű stoptábla is állhat az út mellett.
A cikk összefoglalja, hogyan alakult a nyolcszögűnek, pirosnak ismert jelzés nemzetközi története.
- a legelső hivatalos amerikai stoptábla sima fekete felirat volt fehér alapon, négyszögű táblán (1915-ben Detroitban jelent meg),
- ez később nyolcszögű kivitelben sárga alapon feketére változott,
- végül csak a huszadik század második felére született meg és terjedt el a mai ismert forma-szín kombináció.
Utóbb említett késlekedés indoka merőben praktikus: csak az 1950-es évektől voltak elérhetőek megfelelő állagú piros festékek.
Mire vigyázzon a borsodi autós, ha Hawaii szigetén vezet?
Tudnivaló, egyes országokban saját nyelvüknek megfelelően nem „stop” felirattal látják el ezt a táblát (arab államok, Távol-Kelet), de a jellegzetes forma ott is egyértelműen jelzi , hogy a járművezetők milyen táblával állnak szemben. Más a helyzet Hawaii államban!
A kék stoptábla legitim közlekedési célt szolgál, tehát ha egy milliárdos meghív a birtokára Hawaii egyik szigetén, és egy kereszteződésnél meglátod a kék táblát, akkor vezess úgy, ahogy Magyarországon is tennéd.
Merthogy jellemzően Hawaii szigetén erős a jelenség, miszerint számos közterületnek látszó övezet, ezen belül útszakasz valójában magánterület. Például hatalmas bevásárlóközpontok körüli parkok, parkolók, azok komoly, hosszú és összetett úthálózata. Ezeken az utakon is biztosítani kell a közlekedés rendjét és biztonságát, ám bizonyos amerikai szabályozás értelmében nem lehetséges az állami (Kresz szerinti) táblákat magántelken alkalmazni. Emiatt kell valamit mást, ami mégis világos és egyértelmű: például (nem piros, hanem) kék stoptáblát.
Van aztán, ahol ez a tábla sárga és kerek, és az is teljesen szabályos, vagyis betartandó. (Büntethet érte a helyi rendőr.) Kör alakú piros stoptábla pedig létezhet Magyarországon is, vagyis létezett az 1960-as évekig bezárólag; elvileg akár még ma is előfordulhat valahol a magyar utakon, ahol netán elfelejtették kicserélni azóta...
Zavar az erőben, Debrecenben
Szintén a vezess.hu weboldal számolt be a következő furcsaságról:
Ilyen KRESZ-tábla a világon nincs, mégis felismerte az autó
Szóval „ilyen nincs, és mégis van”!? De menjünk tovább, és ismét hazánkban nézzünk körül. Debrecenben például találtak olyan útmenti jelzést, ami Kresz-táblának néz ki valamennyire, fontos információt közül, de nyilvánvalóan nem az. A szakportál úgy kommentálta a szituációt, mint ami „zavart kelt az erőben” Vajon akadnak hasonló féllegális-illegális megoldások a mi megyénkben?
Na de vannak ennél meredekebbek is! Igaz, ami Ománban tűnhet a szemünkbe, amennyiben arrafelé autózunk, az teljesen hivatalos Kresz-tábla: nem másra, mint homokviharra figyelmeztet. Mielőtt elmosolyodnánk rajta, a vezess.hu emlékeztet:
Itthon a 2023-ban történt tragikus porvihar óta a Waze új funkcióval bővült, és azóta tudják jelezni egymásnak az autósok, ha valahol porvihar alakult ki.
„Elektromos rollerrel behajtani tilos”?
Szombathely polgármestere a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökéhez fordultak, hogy az elektromos rollerekkel szabályozásának megalkotásánál hívja fel a közlekedésért felelős államtitkár figyelmét az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla szükségességére, a gyalogos-övezetekben sétáló emberek testi épségének védelme miatt. A minisztérium állítólag pozitívan viszonyult a megkeresésre és a szombathelyiek ígéretet kaptak arra, hogy az új KRESZ már tartalmazni fogja az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' táblát is.
Szóval az is napirenden van, hogy új tábla vagy táblák jelenjenek meg akár Magyarországon is. Annál is inkább, hiszen tényleg „keletkeznek” évről évre olyan jelzések, amelyeket elvileg ismernie kellene a közlekedőknek. Borítékolható, hogy a Borsod Online olvasói között is sokan lesznek autóvezetők, akik most itt látják először például az alábbi táblákat:
„Elefántveszély – biciklisveszély!”, vagy erre a Boon-cikkre hívja fel a figyelmet!
A fenti képen az első tábla az ajánlott sebességre utal. A másik a veszélyes rakománnyal ellátott kocsik behajtását tiltja. A harmadik pedig azzal segít, hogy mutat a kisebb forgalmú elkerülő út lehetőségét valamilyen dugóval nehezített csomópontnál. Ilyennek ha Borsod-Abaúj-Zemplén útjain nem is, de Európa más tájain autózva bizony már találkozhatunk.
Térjünk csak vissza a mi szűkebb régiónkba. A borsodi megyeszékhelyen is találtunk ahhoz hasonló útmenti jelzést, mint amilyen az iménti képen mutatott elefántos Kresz-tábla. Ez a miénk, ami Görömbölyön található, nem ormányosokra figyelmeztet. Hanem:
Mókusokra figyelmeztető KRESZ tábla MiskolconFotók: Vajda János
De a végén zárjuk áttekintésünket olyasmivel, ami remélhetőleg közvetlen jótanácsot jelent a Boon-olvasók számára. Merthogy talán ezt sem tudja mindenki, ugyanis ritka:
Ha a 16. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt a 97. ábra szerinti kiegészítő jelzőtábla alkalmazásával távolságot jelöltek meg, akkor az így megjelölt útszakaszon – ha a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Konvojban jön a honvédség Borsodba, nagyobb terv része, amire most készülnek
Rengeteg garázst és melléképületet kell lebontani? Új szabályok az udvarokon!