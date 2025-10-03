Nem is tudja a legtöbb autós! Jöhet a meglepő és húzós csekk, ha így engeded el a mentőt

Mit mond a KRESZ?

Dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogásztól a következőket tudtuk meg:

Egy dolgot látni kell: – és ezt a bíróság is mindig így gondolja – a KRESZ-nek rengeteg szabálya van. Minden szabály egyenértékű, nincsen hierarchia közöttük, nincs olyan, hogy felsőbbrendű vagy alsóbbrendű szabály.

A KRESZ előírja, hogy a megkülönböztető jelzést használó gépjárműnek elsőbbséget kell biztosítanom. De azt is előírja, hogy például nem léphetek át záróvonalat vagy sebességet. Viszont a rendőr megbüntethet akkor is, mivel a lényeg, hogy a KRESZ szabályainak megszegésére semmi nem hatalmaz fel, még az sem, hogy egy másikat betartsak.

Ha megbüntetnék ilyen eset miatt az egyik ügyfelemet, akkor én azt vizsgálnám, volt-e más választása, lehetősége a mentő elengedésére vagy kizárólag az az egy volt, hogy például a záróvonalat átlépje vagy esetleg gyorsítson és túllépje a sebességet. De sajnos jogilag, ha nagyon szigorúan nézem a jogszabályokat, akkor nem hatalmaz fel a mentő elengedése arra, hogy egy másik KRESZ-szabályt megszegjek, mivel nincsen elsőbbsége az egyik szabálynak a másikhoz képest

– magyarázta Bérczes Tamás.

Mivel társadalmi érdek az, hogy mindenkinek az legyen a fejében, hogy a KRESZ-t be kell tartani, ezért a rendőrség és a bíróság is nagyon szigorúan veszi ezeknek a szabályoknak a betartását/betartatását

– tette hozzá.

Hogyan viselkedjünk helyesen?

Bár nem létezik „mentesség” a szabályok alól, az autósok felelőssége és a gyakorlati élet is megköveteli, hogy a lehetőségekhez mérten segítsük a mentőt: