1 órája
Nem is tudja a legtöbb autós! Jöhet a meglepő és húzós csekk, ha így engeded el a mentőt
Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Kiderítettük, megbüntethet-e a rendőr, ha amiatt rúgom fel a KRESZ-t, hogy elengedjem a szirénázó mentőt.
Egyre gyakrabban merül fel a kérdés: vajon megszeghetem-e a KRESZ-szabályokat akkor, ha egy megkülönböztető jelzéseket használó jármű (például mentő) közeleg mögöttem? És például átléphetem-e a záróvonalat, ha csak így biztosíthatom neki az akadálytalan haladást? A válaszokért szakemberhez fordultunk.
Mit mond a KRESZ?
Dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogásztól a következőket tudtuk meg:
Egy dolgot látni kell: – és ezt a bíróság is mindig így gondolja – a KRESZ-nek rengeteg szabálya van. Minden szabály egyenértékű, nincsen hierarchia közöttük, nincs olyan, hogy felsőbbrendű vagy alsóbbrendű szabály.
A KRESZ előírja, hogy a megkülönböztető jelzést használó gépjárműnek elsőbbséget kell biztosítanom. De azt is előírja, hogy például nem léphetek át záróvonalat vagy sebességet. Viszont a rendőr megbüntethet akkor is, mivel a lényeg, hogy a KRESZ szabályainak megszegésére semmi nem hatalmaz fel, még az sem, hogy egy másikat betartsak.
Ha megbüntetnék ilyen eset miatt az egyik ügyfelemet, akkor én azt vizsgálnám, volt-e más választása, lehetősége a mentő elengedésére vagy kizárólag az az egy volt, hogy például a záróvonalat átlépje vagy esetleg gyorsítson és túllépje a sebességet. De sajnos jogilag, ha nagyon szigorúan nézem a jogszabályokat, akkor nem hatalmaz fel a mentő elengedése arra, hogy egy másik KRESZ-szabályt megszegjek, mivel nincsen elsőbbsége az egyik szabálynak a másikhoz képest
– magyarázta Bérczes Tamás.
Mivel társadalmi érdek az, hogy mindenkinek az legyen a fejében, hogy a KRESZ-t be kell tartani, ezért a rendőrség és a bíróság is nagyon szigorúan veszi ezeknek a szabályoknak a betartását/betartatását
– tette hozzá.
Hogyan viselkedjünk helyesen?
Bár nem létezik „mentesség” a szabályok alól, az autósok felelőssége és a gyakorlati élet is megköveteli, hogy a lehetőségekhez mérten segítsük a mentőt:
- Húzódj félre, állj meg, ha kell – ez a KRESZ szerint alap kötelesség.
- Ne okozz további veszélyt: a manőver során ne szakítsd meg a többi jármű haladását úgy, hogy ezzel balesetveszélyes helyzetet okozz.
- Ha valóban nincs más lehetőség, előfordulhat, hogy finoman áthelyezkedsz, besorolsz a többi autó közé, de ezt is csak úgy, hogy ezzel nem okozol balesetveszélyt.