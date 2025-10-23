A címbeli mondatot, „Így jutottam el Krasznahorkai Lászlóhoz”, ezekben a hetekben valószínűleg sokan hangoztatják: beszámolva arról, miként találtak rá a jeles íróra és műveire annak nyomán, hogy a magyar szerző lett a 2025-ös Irodalmi Nobel-díjas. Jenei László, eheti podcast-vendégünk viszont egy személyes találkozást eleveníthetett fel, ami 1990-ben történt.

Krasznahorkai László írótársához fűződő emlékeiről, benyomásairól mesélt Jenei László

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Krasznahorkai László miskolci, borsodi kapcsolódásairól

A Borsod Online podcast-sorozata keretében rögzített beszélgetést annak nyomán kezdeményeztük a miskolci szerzővel, hogy nemrégiben épp ő volt az a helyi szakember, aki a megyei hírportál számára szakmailag kommentálta az akkor éppen friss hírt az új magyar Nobel-díjasról.