Így jutottam el Krasznahorkai Lászlóhoz!
Az új magyar Nobel-díjas a „főszereplő” az új Boon-os podcastben. Nem személyesen vele beszélgettünk, Krasznahorkai László „csak” a témánk volt, hanem az őt jól ismerő miskolci íróval, Jenei Lászlóval.
A címbeli mondatot, „Így jutottam el Krasznahorkai Lászlóhoz”, ezekben a hetekben valószínűleg sokan hangoztatják: beszámolva arról, miként találtak rá a jeles íróra és műveire annak nyomán, hogy a magyar szerző lett a 2025-ös Irodalmi Nobel-díjas. Jenei László, eheti podcast-vendégünk viszont egy személyes találkozást eleveníthetett fel, ami 1990-ben történt.
Krasznahorkai László miskolci, borsodi kapcsolódásairól
A Borsod Online podcast-sorozata keretében rögzített beszélgetést annak nyomán kezdeményeztük a miskolci szerzővel, hogy nemrégiben épp ő volt az a helyi szakember, aki a megyei hírportál számára szakmailag kommentálta az akkor éppen friss hírt az új magyar Nobel-díjasról.
A Sátántangótól a Nobel-díjig – az apokalipszis mestere
Krasznahorkai Lászlóhoz azonban sokkal közelebbi és sokkal régebbre visszatekintő Jenei László kapcsolata. A miskolci kiadású Műút irodalmi-művészeti folyóirat főszerkesztője felidézte, miként jelentette egykor a most már végképp világhírűvé vált írótárs több mint három évtizeddel ezelőtt írását a korabeli borsodi orgánumban. Kulisszatitkokat is elárult arról, miként keresték meg az idők során a mindenkori szerzőket, köztük sztár-szerzőket szerkesztőként, majd halványan utalt rá, hogy többször is vendégül láthatta a most díjazott regényírót Borsodban, illetve Miskolcon is az idők során, hozzátéve, ezekről a közös élményekről nem feltétlenül mesélhet szabadon, hiszen a Sátántangó szerzője térségünkben is (részben) ihlet- és anyaggyűjtés érdekében járt. Így is háromnegyed órás podcast sikeredett a tartalmas beszélgetésből, amit a kedves olvasó az alábbiakban hallgathat meg. Az feltétlenül kiderül – ígérhetjük –, miként jutott el Jenei László Krasznahorkai Lászlóhoz! Spoiler alert: nem máshol, mint Szentendrén.
