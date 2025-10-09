A Sátántangótól a Nobel-díjig – az apokalipszis mestere

Többször járt Borsodban, illetve Miskolcon, még regénytémát is gyűjtött itt a korábbi években a 2025-ben a talán legmagasabb értékű, legismertebb irodalmi elismeréssel kitüntetett Krasznahorkai László.

Krasznahorkai László

Fotó: Marjai János / MTI

Az apokalipszis mestere: Krasznahorkai László

Krasznahorkai László kapja idén az irodalmi Nobel-díjat

„Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését” – ezzel a bejelentéssel kezdődik a Magyar Távirati Iroda csütörtökön délután 1 óra után percekkel kiadott közleménye. (A díj hivatalos kihirdetése 1 órára volt időzítve a svéd fővárosban.) Az akadémiai indoklás értelmében „a szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét”.

Krasznahorkai Gyulán született, és ennek a dél-alföldi, román határ menti világnak a hangulatát idézte meg Sátántangó című első regényében, amely Magyarországon 1985-ös megjelenését követően irodalmi szenzációvá vált, és amelyből 1994-ben a szerző forgatókönyve alapján Tarr Béla forgatott világhírű filmet – emlékeztet az MTI.

Az 1954-es születésű, Kossuth- és József Attila-díjas magyar író (aki 2004 óta a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, továbbá 2015. május 18-án elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat, 2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az amerikai Nemzeti Könyvdíjat is), immáron az irodalmi Nobel-díj birtokosa is.

A szerző második műve, Az ellenállás melankóliája egy alföldi kisvárosban játszódik, ahová vándorcirkusz érkezik. A regény megjelenése után Susan Sontag amerikai kritikus Krasznahorkait az „apokalipszis mesterévé” koronázta. „Álomszerű jelenetek és groteszk karakterábrázolások segítségével Krasznahorkai László mesteri módon mutatja meg a rend és a rendezetlenség közötti brutális küzdelmet.”

Krasznahorkai Lászlóról a fényképfelvétel 2017. március 22. készült Budapesten

Fotó: Marjai János / MTI

Abszurd és groteszk, szemlélődés és finomság

Az irodalmi Nobel-bizottság elnöke, Anders Olsson értékelése kiemeli,

Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt.

A 71 éves író a Nobel-díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintot) kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. A Nobel-bejelentések hete pénteken a Nobel-békedíj kitüntetettjének nyilvánosságra hozatalával folytatódik, október 13-án, hétfőn pedig a közgazdasági Nobel-emlékdíj nyertesének nevét teszik közzé. (Szerdán a kémiai Nobel-díjasokról és munkájuk jelentőségéről írt a Boon.hu, miskolci szakembert megszólaltatva a kortárs vegyipari kutatások hatásairól.)