47 perce
A Sátántangótól a Nobel-díjig – az apokalipszis mestere
Magyar író kapta idén az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai Lászlót regényeiből, és az abból készült filmadaptációk révén is ismerhetik az olvasók. Borsodban is többször járt, sőt, témát is gyűjtött itt.
Krasznahorkai László
Fotó: Marjai János / MTI
Többször járt Borsodban, illetve Miskolcon, még regénytémát is gyűjtött itt a korábbi években a 2025-ben a talán legmagasabb értékű, legismertebb irodalmi elismeréssel kitüntetett Krasznahorkai László.
Az apokalipszis mestere: Krasznahorkai László
Krasznahorkai László kapja idén az irodalmi Nobel-díjat
„Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését” – ezzel a bejelentéssel kezdődik a Magyar Távirati Iroda csütörtökön délután 1 óra után percekkel kiadott közleménye. (A díj hivatalos kihirdetése 1 órára volt időzítve a svéd fővárosban.) Az akadémiai indoklás értelmében „a szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét”.
Krasznahorkai Gyulán született, és ennek a dél-alföldi, román határ menti világnak a hangulatát idézte meg Sátántangó című első regényében, amely Magyarországon 1985-ös megjelenését követően irodalmi szenzációvá vált, és amelyből 1994-ben a szerző forgatókönyve alapján Tarr Béla forgatott világhírű filmet – emlékeztet az MTI.
Az 1954-es születésű, Kossuth- és József Attila-díjas magyar író (aki 2004 óta a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, továbbá 2015. május 18-án elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat, 2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az amerikai Nemzeti Könyvdíjat is), immáron az irodalmi Nobel-díj birtokosa is.
A szerző második műve, Az ellenállás melankóliája egy alföldi kisvárosban játszódik, ahová vándorcirkusz érkezik. A regény megjelenése után Susan Sontag amerikai kritikus Krasznahorkait az „apokalipszis mesterévé” koronázta. „Álomszerű jelenetek és groteszk karakterábrázolások segítségével Krasznahorkai László mesteri módon mutatja meg a rend és a rendezetlenség közötti brutális küzdelmet.”
Abszurd és groteszk, szemlélődés és finomság
Az irodalmi Nobel-bizottság elnöke, Anders Olsson értékelése kiemeli,
Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt.
A 71 éves író a Nobel-díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintot) kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. A Nobel-bejelentések hete pénteken a Nobel-békedíj kitüntetettjének nyilvánosságra hozatalával folytatódik, október 13-án, hétfőn pedig a közgazdasági Nobel-emlékdíj nyertesének nevét teszik közzé. (Szerdán a kémiai Nobel-díjasokról és munkájuk jelentőségéről írt a Boon.hu, miskolci szakembert megszólaltatva a kortárs vegyipari kutatások hatásairól.)
Miskolci dedikáció: „Köszönet az istennőért!”
Jenei László miskolci írót sikerült a Boon.hu-nak azon melegében, csütörtökön délután elérnie, hogy gyors-kommentárral illesse a magyar irodalmi sikerről szóló friss hírt. A Műút folyóirat Osvát-díjas főszerkesztője a következőket mondta Krasznahorkai Lászlóról és borsodi kapcsolódásairól:
– Nagyszerű dolog, ez az, ami ma Magyarország dicsőségére válik! Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja fontos jelzés. Ráadásul – és ennek talán helyben, Miskolcon is örülhetünk – már 1990-ben, 1991-ben, az általam Miskolcon szerkesztett Orpheus című irodalmi folyóiratban is közölhettem. Az 1991/1. számban az „Istennő írt” címmel közölt novellát, ezt később, miskolci fellépésén, dedikációjában is megemlíti: köszönet az istennőért! Azóta is többször találkoztunk Miskolcon, van különleges történet is az itteni szerepéről, vele voltam, velünk volt, de csak akkor oszthatom meg, ha a gratulálók tömegében hozzáférek és engedélyt ad a történtek, a képek megosztására. Most egyelőre örüljünk! Az egész világ őt keresi. De higgyék el, fontosabb: az egész világ olvasta, olvassa őt. A miskolci Műút folyóirat decemberi, 100. számában jön prózája. Legyünk büszkék erre.
Sátántangó, és tökéletes mondatMiskolc - A legismertebb magyar írók egyike, a Sátántangó szerzője, Krasznahorkai László lesz a vendége a Műút a könyvtárba vezet című, ingyen látogatható sorozatnak.
Azonnal kint van a könyvesbolti kirakatban
A miskolci belváros legismertebb könyvkereskedője az alábbi közleményt juttatta el a Boon.hu szerkesztőségéhez:
A Géniusz Könyváruházban természetesen elérhetőek Krasznahorkai László művei és ezúton is gratulálunk a rangos kitüntetés elnyeréséhez!
Ez alkalomból a Géniusz Könyváruház kirakatában is megjelenítettük ezt a rendkívül nevezetes eseményt.
Magyar Nobel-hagyomány
Krasznahorkai László Nobel-díja új fejezetet nyit egy gazdag magyar hagyományban. Magyarországhoz vagy magyar gyökerekhez eddig tizenhárom Nobel-díjas kötődik:
- Lénárd Fülöp, Wigner Jenő, Gábor Dénes, Békésy György és Krausz Ferenc a fizikában;
- Zsigmondy Richárd, Hevesy György, Oláh György és Avram Hershko a kémiában;
- Szent-Györgyi Albert és Karikó Katalin az orvostudományban;
- Harsányi János a közgazdaságtanban;
- és Kertész Imre az irodalomban.
- Most Krasznahorkai László neve került melléjük, megerősítve, hogy a magyar szellem, tudás és kultúra továbbra is a világ élvonalában van.