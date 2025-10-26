1 órája
Lájkok az örökkévalóságnak, avagy mit hagyunk magunk után a közösségi médiában?
Profilok a síron túlról. Halálunk után is ott maradhatunk a közösségi média felületeken születésnapi értesítések, posztok, megőrzött emlékek formájában. De vajon ki dönt arról, mi történik az online életünkkel, ha mi már nem vagyunk?
Digitális örökséget is hagyunk magunk után
Forrás: MW
A digitális jelenlét ma már szinte elkerülhetetlen. Fiókjainkban őrizzük életünk pillanatait, kapcsolatainkat, emlékeinket. A közösségi média nemcsak kommunikációs felület, hanem sokak számára az önkifejezés terepe is. De miközben az életünket dokumentáljuk, nem gondolunk arra, hogy halálunk után mi lesz ezekkel a profilokkal. Ha nem rendelkezünk róla előre, digitális emlékünk tovább él, akár örök emlékként, akár fájó emlékeztetőként.
Emléket idézhet, de sebeket is feltéphet a közösségi média
A halál nem mindig az utolsó poszt. Sokan találkoztak már azzal a megrendítő helyzettel, amikor egy elhunyt ismerős születésnapján felvillan a Facebook-emlékeztető, és a falára sorra érkeznek a jókívánságok azok részéről, akik nem tudtak a tragédiáról. Dóra számára ez különösen fájdalmas élmény volt: édesapja halála után néhány hónappal értesítést kapott a születésnapjáról, és hamarosan megjelentek a „Boldog születésnapot!” üzenetek.
Mintha a gyász újra kezdődött volna. Azt éreztem, hogy nem tudok továbblépni, amíg ott van az oldala.
Végül kérte az oldal eltávolítását, mert úgy érezte, csak így zárhatja le igazán a búcsút.
A Facebook az elsők között vezette be, hogy az elhunytak profilja emlékoldallá alakulhat. Ezeken az „In memoriam” jelölésű oldalakon megmaradhatnak a korábbi bejegyzések és fotók, de az oldal nem aktív többé.
A felhasználó életében kijelölhet egy hagyatéki kapcsolattartót, aki halála után kezelheti a profilt: válaszolhat üzenetekre, moderálhat posztokat, vagy akár törölheti is az oldalt. Ez lehetőséget ad arra, hogy az emlék megmaradjon, de ne legyen fájó emlékeztetőként jelen a mindennapokban.
Digitális végrendelet – előre dönthetünk profilunk sorsáról
Halálunk után a családtagokra sokszor nehéz döntés hárul: töröljék-e a fiókokat, vagy hagyják meg őket emlékként? Pedig ma már lehetőség van előre rendelkezni erről, mintha egyfajta digitális végrendeletet írnánk.
- A Meta, vagyis a Facebook, az Instagram és a Threads is lehetőséget ad hagyatéki kapcsolattartó kijelölésére, aki az elhunyt kívánsága szerint járhat el.
- Az X - egykori Twitter - ezzel szemben nem biztosít emlékoldal-opciót, de a hozzátartozók hivatalos kérésre töröltethetik a fiókot.
- A Google Inaktív fiókkezelője pedig automatikus értesítést küld a megjelölt személynek, ha a felhasználó bizonyos ideig nem jelentkezik be, ezzel lehetőséget adva arra, hogy az adatok letölthetők, archiválhatók vagy törölhetők legyenek.
Ezek a funkciók segíthetnek elkerülni, hogy a gyászolók nehéz döntések elé kerüljenek, és egyben tiszteletben tartják az elhunyt akaratát is.
Van, aki töröl, van, aki így emlékezik
Nem mindenki tud, és nem is akar azonnal „törölni”. Tünde és férje néhány éve veszítették el kamasz fiukat egy betegségben. A fiú profilját nem alakították át emlékoldallá, de nem is törölték, ma is megmaradt úgy, ahogy volt.
Néha megnézem a képeit, a régi bejegyzéseit. Mintha egy kis darabja még mindig velünk lenne. Nem tudnám bezárni azt az ajtót.
– mondta az édesanya. A születésnapját elrejtették, de az oldalt időről időre megjelölik egy-egy posztban, amikor szeretnének rá emlékezni. Mások inkább a lezárást választják. Horváth Ferenc, 72 éves, korát meghazudtolva aktív Facebook-felhasználó, de már gondolt arra, mi legyen a profiljával.
A lányom tudja a jelszavaimat, de még nem döntöttem el, hogy emlékoldal legyen-e vagy töröljék. Talán majd ő eldönti helyettem.
A digitális nyomunk emlék vagy adat?
A közösségi média sajátos módon újrateremti az emlékezést: képek, üzenetek, posztok formájában maradunk jelen, akár a halál után is. Ez lehet vigasz és teher is egyszerre. Segítheti a gyász feldolgozását, de akadályozhatja is. Ahogy a való életben, úgy az online térben is érdemes előre gondolkodni, mit szeretnénk hátrahagyni. Talán a digitális halhatatlanság nem is az öröklét ígérete, hanem annak bizonyítéka, hogy az emlékek – akár virtuálisan is – tovább élnek, amíg valaki emlékezni akar ránk.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Van, aki csak egy mécsest vesz, más százezret hagy a piacon – Halottak napi árkörkép a Búza térről
Halottak napjára még nem annyira, de a karácsonyra már készülünk?