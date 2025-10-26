Lájkok az örökkévalóságnak, avagy mit hagyunk magunk után a közösségi médiában?

A digitális jelenlét ma már szinte elkerülhetetlen. Fiókjainkban őrizzük életünk pillanatait, kapcsolatainkat, emlékeinket. A közösségi média nemcsak kommunikációs felület, hanem sokak számára az önkifejezés terepe is. De miközben az életünket dokumentáljuk, nem gondolunk arra, hogy halálunk után mi lesz ezekkel a profilokkal. Ha nem rendelkezünk róla előre, digitális emlékünk tovább él, akár örök emlékként, akár fájó emlékeztetőként.

A legnépszerűbb közösségi média oldal, a Facebook felületén egyértelmű lépések segítenek abban, hogyan alakíthatjuk szerettünk fiókját emlékoldallá, vagy hogyan töröltethetjük azt

Forrás: Facebook

Emléket idézhet, de sebeket is feltéphet a közösségi média

A halál nem mindig az utolsó poszt. Sokan találkoztak már azzal a megrendítő helyzettel, amikor egy elhunyt ismerős születésnapján felvillan a Facebook-emlékeztető, és a falára sorra érkeznek a jókívánságok azok részéről, akik nem tudtak a tragédiáról. Dóra számára ez különösen fájdalmas élmény volt: édesapja halála után néhány hónappal értesítést kapott a születésnapjáról, és hamarosan megjelentek a „Boldog születésnapot!” üzenetek.

Mintha a gyász újra kezdődött volna. Azt éreztem, hogy nem tudok továbblépni, amíg ott van az oldala.

Végül kérte az oldal eltávolítását, mert úgy érezte, csak így zárhatja le igazán a búcsút.

A Facebook az elsők között vezette be, hogy az elhunytak profilja emlékoldallá alakulhat. Ezeken az „In memoriam” jelölésű oldalakon megmaradhatnak a korábbi bejegyzések és fotók, de az oldal nem aktív többé.

A felhasználó életében kijelölhet egy hagyatéki kapcsolattartót, aki halála után kezelheti a profilt: válaszolhat üzenetekre, moderálhat posztokat, vagy akár törölheti is az oldalt. Ez lehetőséget ad arra, hogy az emlék megmaradjon, de ne legyen fájó emlékeztetőként jelen a mindennapokban.

Digitális végrendelet – előre dönthetünk profilunk sorsáról

Halálunk után a családtagokra sokszor nehéz döntés hárul: töröljék-e a fiókokat, vagy hagyják meg őket emlékként? Pedig ma már lehetőség van előre rendelkezni erről, mintha egyfajta digitális végrendeletet írnánk.

A Meta, vagyis a Facebook, az Instagram és a Threads is lehetőséget ad hagyatéki kapcsolattartó kijelölésére, aki az elhunyt kívánsága szerint járhat el.

Az X - egykori Twitter - ezzel szemben nem biztosít emlékoldal-opciót, de a hozzátartozók hivatalos kérésre töröltethetik a fiókot.

A Google Inaktív fiókkezelője pedig automatikus értesítést küld a megjelölt személynek, ha a felhasználó bizonyos ideig nem jelentkezik be, ezzel lehetőséget adva arra, hogy az adatok letölthetők, archiválhatók vagy törölhetők legyenek.

Ezek a funkciók segíthetnek elkerülni, hogy a gyászolók nehéz döntések elé kerüljenek, és egyben tiszteletben tartják az elhunyt akaratát is.