Közmeghallgatást tartanak Miskolcon
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás alkalmából a a város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel.
A közmeghallgatás előtt dr. Senviczki Erika jegyzőhöz a kérés, javaslat írásban is eljuttatható (3525 Miskolc, Városház tér 8.; e-mail.: [email protected]).
A közmeghallgatásra jelentkezni személyesen Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában lehet ügyfélfogadási időben, 2025. október 29. napján (szerda) 12.00 óráig.
A közmeghallgatásra jelentkezni felszólalási jeggyel lehet
A közmeghallgatás napján, 2025. október 30-án 15.00 órától, a közmeghallgatás megkezdéséig, a helyszínen jelentkezni a felszólalási jegy kitöltésével van lehetőség. A meghallgatás a felszólalási jegyek beérkezési sorrendjében történik. A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. szám alatti tetőtéri Közgyűlési Terme.
Közérdekű ügyekben adható szó
A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó.
