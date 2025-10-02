október 2., csütörtök

Rongálás

2 órája

Szándékosan rombolták le a közlekedési táblát az Avason?

Címkék#avasi#oszlop#kidőlt

Furcsa eset történt Miskolcon, a Testvérvárosok útján. Pénteken még semmi rendkívülit nem lehetett látni, hétfőre azonban már mindenki szeme előtt ott hevert egy kidőlt közlekedési tábla.

Boon.hu

A Miskolc-Borsod (MIBOR) Facebook-csoportban jelent meg egy fotó és egy szomorú sorsra jutott közlekedési tábla esete. A posztoló először arra gondolt, hogy ezt csak kézi erővel lehetett kidönteni, de szemtanú jelentkezett a poszt alatt.

közlekedési tábla, miskolc
Nem először dőlt ki ez a közlekedési tábla Miskolcon
Forrás: Facebook

Így dőlhetett ki a közlekedési tábla Miskolcon

A fotón jól látszik, hogy a forgalomkorlátozó tábla a földre került, pont az avasi posta előtti lépcsősor mellett. Elsőre sokan rongálásra gyanakodtak, hiszen a beszámolók szerint is előfordult már, hogy ismeretlenek megrongálták ugyanitt a táblát. Először arra gondoltak többen is, hogy könnyen elképzelhető, hogy szándékosan döntötték ki a táblát.

A bejegyzés írójánál azonban jelentkezett egy szemtanú, így kiderült, mi történhetett a rossz sorsú táblával.

Jelentkezett egy szemtanú, elmondása szerint rátolatott egy autó. Ezek szerint nagyon durván, erőből. A kocsinak is sérülnie kellett.

