október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

4 órája

Van jogsid, de félsz vezetni? Olyat mond a miskolci oktató, hogy köszöni szépen az önbizalmad

Címkék#engedély#vezetés#közlekedés

Sokak lehetnek olyan helyzetben, hogy bár van jogosítványuk, mégsem mernek vezetni. Mutatjuk, miért lehet ez, és mit lehet tenni. Legfontosabb a közlekedésbiztonság!

Borbély Gergely
Van jogsid, de félsz vezetni? Olyat mond a miskolci oktató, hogy köszöni szépen az önbizalmad

Sokan félnek a volán mögé ülni

Fotó: Takács Joci

Rengeteg ember van, aki miután megszerezte a vezetői engedélyét, sokáig nem vezet és ezért amikor eljön az idő, már nem mer teljes magabiztossággal közlekedni, különösen, ha egyedül van. De olyanok is vannak, akik már a sikeres vizsga után sem tudnak elég önbizalmat vagy bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy autóval közlekedjenek. Nézzük tehát miért is lehet ez és mi lehet tenni az ügy érdekében, hogy mind a közlekedésbiztonság, mind a magabiztosság meglegyen:

A közlekedésbiztonság az utakon a legfontosabb (A kép illusztráció)
A közlekedésbiztonság az utakon a legfontosabb
Fotó: Ádám János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mi az oka, ha valaki nem mer vezetni?

Bencze Csabától, a Bencze Autósiskola tulajdonosától a következőket tudtuk meg:

A lényeg, hogy az emberek azért félnek az autótól, mert nem tudják irányítani. Amit elfelejtenek, az a kuplung, a fék és a gáz szabályzása. Azt érzik, hogy az autó irányítja őket és nem fordítva.

 - Igazából amit nagyon jól be kell gyakorolni, az a kuplung, a fék és a gáz szabályzása, mivel egyéb életciklusban a lábukat ilyen finom kezelésre nem használják és maguktól nem fognak működni ezek az érzékek.

A másik dolog a szabály nem tudása. Ha nem tudjuk a szabályt, nem tudunk dönteni. Ha nem tudunk dönteni, akkor pedig bizonytalanok vagyunk a közlekedésben, onnantól kezdve pedig megint csak félünk attól, hogy hibázni fogunk - .

Ha ezeket a dolgokat kiküszöböljük, akkor igazából menni fog a vezetés.

Vizsgaútvonalon megy, aztán mégsem

Ha valaki sikeres vizsga után közvetlenül nem mer volán mögé ülni, az azért lehet, mert vélhetően az oktatás alatt legtöbbször a vizsgaútvonalakon gyakorolt. Ezeken az útvonalakat lehet, hogy el tud közlekedni, de ha le kell róla térni, akkor már félni fog, mert ismeretlen szakaszokon nem tudja a szabályokat, nem ismeri fel őket.

A vezetés döntés. Tudni kell a szabályt, fel kell ismerni a szabályt, el kell dönteni kinek van elsőbbsége és az alapján meghozni a helyes döntést, természetesen időben.

Közlekedésbiztonság: Mit tegyél, ha félsz a vezetéstől?

Ha bizonytalan vagy a járműkezelésben, akkor azt gyakorolni kell. Ha a vezetői engedély már megvan, például egy parkolóban lehet gyakorolni, de ajánlott inkább felügyelettel, leginkább oktatóval. Sokat számít ugyanis, ha a sofőr nem fél gyakorlás közben sem, mert például tudja, hogy a mellette ülőnek is ott van a fékpedál, így nem lehet baj.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu