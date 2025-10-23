Van jogsid, de félsz vezetni? Olyat mond a miskolci oktató, hogy köszöni szépen az önbizalmad

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mi az oka, ha valaki nem mer vezetni?

Bencze Csabától, a Bencze Autósiskola tulajdonosától a következőket tudtuk meg:

A lényeg, hogy az emberek azért félnek az autótól, mert nem tudják irányítani. Amit elfelejtenek, az a kuplung, a fék és a gáz szabályzása. Azt érzik, hogy az autó irányítja őket és nem fordítva.

- Igazából amit nagyon jól be kell gyakorolni, az a kuplung, a fék és a gáz szabályzása, mivel egyéb életciklusban a lábukat ilyen finom kezelésre nem használják és maguktól nem fognak működni ezek az érzékek.

A másik dolog a szabály nem tudása. Ha nem tudjuk a szabályt, nem tudunk dönteni. Ha nem tudunk dönteni, akkor pedig bizonytalanok vagyunk a közlekedésben, onnantól kezdve pedig megint csak félünk attól, hogy hibázni fogunk - .

Ha ezeket a dolgokat kiküszöböljük, akkor igazából menni fog a vezetés.

Vizsgaútvonalon megy, aztán mégsem

Ha valaki sikeres vizsga után közvetlenül nem mer volán mögé ülni, az azért lehet, mert vélhetően az oktatás alatt legtöbbször a vizsgaútvonalakon gyakorolt. Ezeken az útvonalakat lehet, hogy el tud közlekedni, de ha le kell róla térni, akkor már félni fog, mert ismeretlen szakaszokon nem tudja a szabályokat, nem ismeri fel őket.

A vezetés döntés. Tudni kell a szabályt, fel kell ismerni a szabályt, el kell dönteni kinek van elsőbbsége és az alapján meghozni a helyes döntést, természetesen időben.

Közlekedésbiztonság: Mit tegyél, ha félsz a vezetéstől?

Ha bizonytalan vagy a járműkezelésben, akkor azt gyakorolni kell. Ha a vezetői engedély már megvan, például egy parkolóban lehet gyakorolni, de ajánlott inkább felügyelettel, leginkább oktatóval. Sokat számít ugyanis, ha a sofőr nem fél gyakorlás közben sem, mert például tudja, hogy a mellette ülőnek is ott van a fékpedál, így nem lehet baj.