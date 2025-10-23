4 órája
Van jogsid, de félsz vezetni? Olyat mond a miskolci oktató, hogy köszöni szépen az önbizalmad
Sokak lehetnek olyan helyzetben, hogy bár van jogosítványuk, mégsem mernek vezetni. Mutatjuk, miért lehet ez, és mit lehet tenni. Legfontosabb a közlekedésbiztonság!
Sokan félnek a volán mögé ülni
Fotó: Takács Joci
Rengeteg ember van, aki miután megszerezte a vezetői engedélyét, sokáig nem vezet és ezért amikor eljön az idő, már nem mer teljes magabiztossággal közlekedni, különösen, ha egyedül van. De olyanok is vannak, akik már a sikeres vizsga után sem tudnak elég önbizalmat vagy bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy autóval közlekedjenek. Nézzük tehát miért is lehet ez és mi lehet tenni az ügy érdekében, hogy mind a közlekedésbiztonság, mind a magabiztosság meglegyen:
Mi az oka, ha valaki nem mer vezetni?
Bencze Csabától, a Bencze Autósiskola tulajdonosától a következőket tudtuk meg:
A lényeg, hogy az emberek azért félnek az autótól, mert nem tudják irányítani. Amit elfelejtenek, az a kuplung, a fék és a gáz szabályzása. Azt érzik, hogy az autó irányítja őket és nem fordítva.
- Igazából amit nagyon jól be kell gyakorolni, az a kuplung, a fék és a gáz szabályzása, mivel egyéb életciklusban a lábukat ilyen finom kezelésre nem használják és maguktól nem fognak működni ezek az érzékek.
A másik dolog a szabály nem tudása. Ha nem tudjuk a szabályt, nem tudunk dönteni. Ha nem tudunk dönteni, akkor pedig bizonytalanok vagyunk a közlekedésben, onnantól kezdve pedig megint csak félünk attól, hogy hibázni fogunk - .
Ha ezeket a dolgokat kiküszöböljük, akkor igazából menni fog a vezetés.
Vizsgaútvonalon megy, aztán mégsem
Ha valaki sikeres vizsga után közvetlenül nem mer volán mögé ülni, az azért lehet, mert vélhetően az oktatás alatt legtöbbször a vizsgaútvonalakon gyakorolt. Ezeken az útvonalakat lehet, hogy el tud közlekedni, de ha le kell róla térni, akkor már félni fog, mert ismeretlen szakaszokon nem tudja a szabályokat, nem ismeri fel őket.
A vezetés döntés. Tudni kell a szabályt, fel kell ismerni a szabályt, el kell dönteni kinek van elsőbbsége és az alapján meghozni a helyes döntést, természetesen időben.
Közlekedésbiztonság: Mit tegyél, ha félsz a vezetéstől?
Ha bizonytalan vagy a járműkezelésben, akkor azt gyakorolni kell. Ha a vezetői engedély már megvan, például egy parkolóban lehet gyakorolni, de ajánlott inkább felügyelettel, leginkább oktatóval. Sokat számít ugyanis, ha a sofőr nem fél gyakorlás közben sem, mert például tudja, hogy a mellette ülőnek is ott van a fékpedál, így nem lehet baj.
