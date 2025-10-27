„Nekem már nincs erre időm, hogy az utat is figyeljem” – Így ne vezess

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egy futár élete közlekedésbiztonság szempontjából

Máté napja azzal kezdődik, hogy futárként elsőként előkészíti a megrendeléseket, majd elindul korán reggel azoknak a kiszállítására. Ekkor a megrendelők felől is elkezdenek beindulni a telefonhívások. Különböző problémákkal keresik, például, betegséggel, a szállítási cím megváltoztatásával kapcsolatban. Ennek minden erejével próbál eleget tenni, mivel a megrendelőkből él, tehát „mindent a vevőért”.

Nem tántorítja viszont ez vissza a szorgalmas futárt, ugyanis kellő kitartással és kompetenciával minden akadályt leküzdve teljesíti a megrendelők igényeit, hogy a megrendelő továbbra is megrendelő maradjon.

De hogyan vezet egy futár a közlekedésbiztonság tekintetében?

Általában gyorsabban hajtok a megengedettnél. Ez viszont azért nem helyes, mert nyilván csökken a reakcióidőm. Itt jön az, hogy ahhoz, hogy időben odaérjek a címekre, ezt másképp nem tudom megoldani

- mondta Tóth Máté.

Büntetések

- Büntettek már meg azért is, hogy telefonoztam, de ez is kikerülhetetlen a futár munkájában. Büntettek már meg a biztonsági öv használatának elmulasztásáért is, de könyörgöm… van, hogy két cím között 50 méter van…

Gyorshajtás is amiatt volt, hogy időben odaérjek, ahova kell, ez ilyen. Ilyen egy futár élete, ha ki akarja szolgálni a megrendelők alapvető igényeit - mesélte Tóth Máté.

Persze a sok büntetés után rájöttem, hogy nem jön ki a matek, ha folyton megszegem a szabályokat, ezért azóta betartom az összeset, csak lassabban haladok. Amit a legnehezebb betartani, az a tilosban parkolás, de már az is megy

- tette hozzá.