„Nekem már nincs erre időm, hogy az utat is figyeljem” – Így ne vezess
Máté két kézzel nyomkodja a telefont vezetés közben. A közlekedésbiztonság szempontjából ez nem egy pozitív dolog, lássuk, miért:
Egy futár munkája Miskolcon: Tóth Máté elmondása szerint az autójában él, mert oda köti a munkája. Hétfőtől péntekig oldja meg a mindennapjait, a kocsiban kell étkeznie, vannak ott evőeszközei, ott intézi a fontos ügyeit, mint a szolgáltatói ügyintézéseket, illetve a megrendelők igényeit is kezeli. Ezáltal nincs ideje arra, hogy teljes tekintettel legyen a közlekedésbiztonságra is. Jó ez így? Őt kérdeztük:
Egy futár élete közlekedésbiztonság szempontjából
Máté napja azzal kezdődik, hogy futárként elsőként előkészíti a megrendeléseket, majd elindul korán reggel azoknak a kiszállítására. Ekkor a megrendelők felől is elkezdenek beindulni a telefonhívások. Különböző problémákkal keresik, például, betegséggel, a szállítási cím megváltoztatásával kapcsolatban. Ennek minden erejével próbál eleget tenni, mivel a megrendelőkből él, tehát „mindent a vevőért”.
Nem tántorítja viszont ez vissza a szorgalmas futárt, ugyanis kellő kitartással és kompetenciával minden akadályt leküzdve teljesíti a megrendelők igényeit, hogy a megrendelő továbbra is megrendelő maradjon.
De hogyan vezet egy futár a közlekedésbiztonság tekintetében?
Általában gyorsabban hajtok a megengedettnél. Ez viszont azért nem helyes, mert nyilván csökken a reakcióidőm. Itt jön az, hogy ahhoz, hogy időben odaérjek a címekre, ezt másképp nem tudom megoldani
- mondta Tóth Máté.
Büntetések
- Büntettek már meg azért is, hogy telefonoztam, de ez is kikerülhetetlen a futár munkájában. Büntettek már meg a biztonsági öv használatának elmulasztásáért is, de könyörgöm… van, hogy két cím között 50 méter van…
Gyorshajtás is amiatt volt, hogy időben odaérjek, ahova kell, ez ilyen. Ilyen egy futár élete, ha ki akarja szolgálni a megrendelők alapvető igényeit - mesélte Tóth Máté.
Persze a sok büntetés után rájöttem, hogy nem jön ki a matek, ha folyton megszegem a szabályokat, ezért azóta betartom az összeset, csak lassabban haladok. Amit a legnehezebb betartani, az a tilosban parkolás, de már az is megy
- tette hozzá.
Máté jön-megy, de elmondása szerint nagyban megnehezíti a munkáját, hogy rendkívül nehézkes a parkolás, hatalmasak az időszakos kocsisorok az utakon és ezek miatt nagyon nehéz jól időzíteni.
