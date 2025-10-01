2 órája
Nemcsak kellemetlen az utakon, de veszélyes is – Íme a szakértők tanácsai
Beköszöntött az ősz, jönnek az esős napok. Sokan nem is tudnak ezekről a veszélyekről a közlekedésben, azt meg végképp nem, mit kell tenni, ha baj van.
Az ősz beköszöntével egyre gyakoribbak az esős napok, amelyek nemcsak kényelmetlenebbé, hanem kifejezetten veszélyessé is teszik a közlekedést. A statisztikák szerint nedves úton kétszer akkora a baleset esélye, mint száraz aszfalton, mivel a fékút megnő, romlanak a látási viszonyok, és bármikor bekövetkezhet vízre futás is (amikor a gumiabroncs elveszíti a tapadást). Íme hát pár tipp a biztonságosabb vezetéshez:
Ezért teli szájjal szidnak a szembejövők: ha így használod a lámpád, valamit nagyon rosszul csinálsz
Növeljük a követési távolságot és kerüljük a vízre futást
Amikor esik az eső, a látási viszonyok is nagy mértékben változnak. Ebből kifolyólag is érdemes nagyobb követési távolságot tartani, továbbá a vízre futás esélye is meg van, ami miatt nehezebben áll meg az autó
– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa.
Vízre futásnál akkor van probléma, ha nem egyenesen megyünk, tehát irányváltoztatás van, azaz van centrifugális erő. Onnantól kezdve kifarolhat az autó és irányíthatatlanná válhat a jármű. Ha egyenesen megyünk, akár egy nagyobb tócsán is, akkor igazából csak átvisz rajta a lendület. Ha viszont fékeznünk kell, az már probléma, mert nem fogunk tudni megállni
- folytatta.
A vízre futást úgy tudjuk elkerülni, ha keresünk egy olyan területet az aszfalton, amin van tapadás, de a megelőzés a legfontosabb. Tekintsünk előre és ha látjuk, hogy víz lehet az úton csökkentsük a sebességet a minimálisra, így elkerülhető a tapadás elvesztése
– tette hozzá.
Az abroncsok állapota életbe vágó
Salap Tamástól, a TopSpeed Gumiszerviz tulajdonosától megtudtuk:
A gumi az autó egyetlen kapcsolata az úttal. Gyakorlatilag 4, tenyérnyi méretű felületen múlik az életünk, ezért nagyon fontos ellenőrizni a profilmélységet, a guminyomást és a kopást. Sokan ott rontják el, hogy például a négy évszakos gumit nem ellenőrzik, de szakember sem látja, mert azt nem kell cserélgetni. Mindenkinek azt javaslom, ahhoz, hogy biztonságos állapotú abroncsokkal vezessen, vigye el legalább félévente egyszer egy szakemberhez az autót, aki megvizsgálja a gumik állapotát, szükség esetén javítja vagy javasolja annak cseréjét.
A technika nem helyettesíti az óvatosságot
Az ABS, az ESP és más modern biztonsági eszközök sokat segítenek, de nem képesek felülírni a fizika törvényeit. A körülményekhez igazított, óvatos és körültekintő vezetés mindig elsődleges.
Egyenletes, nyugodt közlekedés
A hirtelen manőverek nedves úton különösen veszélyesek.
Érdemes előrelátóan, finom mozdulatokkal vezetni, és minden helyzetben jelezni szándékunkat az irányjelzővel.
Számít a sebesség
Esőben a tapadás csökken, a fékút pedig jelentősen nő. Már 50 kilométer/óránál is 15 méter plusz fékutat jelenthet egyetlen másodperc reakcióidő. Autópályán pedig még indokoltabb a sebesség csökkentése.
Látni és látszani
Mindig használjuk a tompított fényszórót (nappal is!), hogy jobban lássunk és látszódjunk. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben kapcsoljuk be, nehogy elvakítsuk a többi közlekedőt.
