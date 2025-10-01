Nemcsak kellemetlen az utakon, de veszélyes is – Íme a szakértők tanácsai

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egyenletes, nyugodt közlekedés

A hirtelen manőverek nedves úton különösen veszélyesek.

Érdemes előrelátóan, finom mozdulatokkal vezetni, és minden helyzetben jelezni szándékunkat az irányjelzővel.

Számít a sebesség

Esőben a tapadás csökken, a fékút pedig jelentősen nő. Már 50 kilométer/óránál is 15 méter plusz fékutat jelenthet egyetlen másodperc reakcióidő. Autópályán pedig még indokoltabb a sebesség csökkentése.

Látni és látszani

Mindig használjuk a tompított fényszórót (nappal is!), hogy jobban lássunk és látszódjunk. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben kapcsoljuk be, nehogy elvakítsuk a többi közlekedőt.

Forrás: hta.org.huk