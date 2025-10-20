október 20., hétfő

3 órája

Indul a hét, így alakul a hétfői közlekedés Miskolc útjain

Címkék#útinform#terelés#Miskolc

Közlekedj okosan hétfőn is!

Indul a hét Miskolcon

Indul a hét Miskolcon

Forrás: VG

Fotó: VG

Hétfő reggel Miskolcon

Fényjelző berendezés átmenetileg nem működik a: 

· Várközi L. u. – Repülőtéri út kereszteződésben.

Zsákutcára készülj!

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok Miskolc városában

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9, Báthori sor 64, Bárczay u. 6, Bencések útja 108, Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Branyiszkó u. 8, Csermely u. 46–48, Előhegy u. 1/A, Endresz György u. 44, Gállfy Ignác u. 2, Görömbölyi u. 31, Gárdonyi u. 20, Gyula u. 22, Felmező u. 4, Illyés Gy. u. 24, Isaszeg u. 7/A, József A. u. 47, Kerpely A. u. 38, Középszer u. 40, Mária u. 3, Márton Bíró u. 2/9, Miskolctapolcai út – vasúti felüljárónál, Puskás Tivadar u. 5, Szarkahegy u. 28, Szentpéteri kapu 93, Szitakötő u. 1, Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Tamási Áron u. 2, Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés, Tégla u. 19.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük figyelmesen közlekedjetek az adott útszakaszokon!

· figyeljétek a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsátok be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljetek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek a boon.hu!

 

