37 perce

Sokan nem tudják, meg kell-e azonnal megállni, ha levillog a rendőr. Mutatjuk...

Rengeteg autós félelme, hogy levillogja a rendőr és megbünteti. Mutatjuk, hogyan kell szabályosan eljárni, mert az úton legfontosabb a közlekedésbiztonság.

Borbély Gergely

Sok autós fejében merülhet fel a kérdés: azonnal meg kel állni, ha levillog a rendőr? Bárhol meg lehet állni akkor is, ha ezzel KRESZ-szabályt szegek?
Mivel ezekre a kérdésekre valóban rengetegen nem tudják a helyes választ, megkérdeztük a közlekedési szakjogászt.

A közlekedésbiztonság az első, de meg kell állni!
Mit mond a KRESZ?

Menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal. A megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetőleg rendőrségi helikopterről hangszórón keresztül adott, a követendő közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelő módon kell az úton közlekedő jármű vezetőjének eljárnia.

Meg kell állni, de fő a biztonság

Ha a rendőr jelzi, hogy meg kell állnom (levillog vagy más módon), akkor is vonatkoznak rám a KRESZ szabályai. Például nem mehetek át záróvonalon, nem állhatok meg gyalogátkelőhelyen

 – tudtuk meg Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogásztól.

Ha nem tudok szabályosan azonnal megállni, azt érdemes jelezni a rendőrnek (például az irányjelző használatával vagy az autó mozgásával). De nemcsak az a lényeg, hogy ne szegjek meg egy KRESZ-szabályt, hanem hogy az egyéb baleseti forrásokat is figyelembe véve álljak meg. Tehát attól még, hogy a rendőr levillog, még nem szabálytalankodhatok

 – folytatta.

Mindig figyeljünk oda a közlekedésbiztonság érdekében

A témában már azzal is foglalkoztunk, hogy miként kell reagálni, ha egy mentőnek kell utat biztosítanunk, áthághatjuk-e akkor a KRESZ szabályait. Erre az alábbi linkre kattintva kaphatja meg a válaszokat:

Annak érdekében, hogy elkerüljük az ijedtséget, a hirtelen döntéseket, érdemes mindig számítani és készen lenni arra, hogy akár egy mentő, akár egy rendőr szirénázni kezd mögöttünk. Hogyha a fejünkben tarjuk ezt, akkor nem érhet meglepetés és ezáltal felkészülten és időben tudunk reagálni a helyzetre. Így jó eséllyel elkerülhetjük a baleseteket és a büntetést is.

 

