Sokan nem tudják, meg kell-e azonnal megállni, ha levillog a rendőr. Mutatjuk...

Sok autós fejében merülhet fel a kérdés: azonnal meg kel állni, ha levillog a rendőr? Bárhol meg lehet állni akkor is, ha ezzel KRESZ-szabályt szegek?

Mivel ezekre a kérdésekre valóban rengetegen nem tudják a helyes választ, megkérdeztük a közlekedési szakjogászt.

Mit mond a KRESZ?

Menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal. A megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetőleg rendőrségi helikopterről hangszórón keresztül adott, a követendő közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelő módon kell az úton közlekedő jármű vezetőjének eljárnia.

Meg kell állni, de fő a biztonság

Ha a rendőr jelzi, hogy meg kell állnom (levillog vagy más módon), akkor is vonatkoznak rám a KRESZ szabályai. Például nem mehetek át záróvonalon, nem állhatok meg gyalogátkelőhelyen

– tudtuk meg Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogásztól.

Ha nem tudok szabályosan azonnal megállni, azt érdemes jelezni a rendőrnek (például az irányjelző használatával vagy az autó mozgásával). De nemcsak az a lényeg, hogy ne szegjek meg egy KRESZ-szabályt, hanem hogy az egyéb baleseti forrásokat is figyelembe véve álljak meg. Tehát attól még, hogy a rendőr levillog, még nem szabálytalankodhatok

– folytatta.

Mindig figyeljünk oda a közlekedésbiztonság érdekében

