október 27., hétfő

Szabina névnap

13°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

58 perce

Teljes a káosz Sajószentpéter és Sajóbábony között

Címkék#sajóbábonyi#munkálatok#főút#Sajószentpéter#közötti

Hosszabb menetidőre kell számítani!

Teljes a káosz Sajószentpéter és Sajóbábony között

Fennakadások a 26-os számú főúton

Forrás: FB

Fotó: FB

A 26-os főúton, a Sajóbábony és Sajószentpéter közötti szakaszon óriási torlódás alakult ki, ami alaposan felboríthatja a közlekedést! A dugó oka kettős: egyrészt a sajóbábonyi elágazásnál zajló aszfaltozási munkálatok lassítják a forgalmat, másrészt a helyzetet drasztikusan súlyosbítja, hogy Miskolc irányában, a belső sávban leállt egy személygépkocsi.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Időben indulj útnak!

A kombinált forgalmi akadály miatt a közlekedés rendkívül nehézkessé vált. A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy mindenki induljon időben, és kalkuláljon azzal, hogy a torlódás miatt akár 40 percet is elveszíthetnek az útjukból.

Javasolt, hogy aki teheti, kerülje el a 26-os főút ezen szakaszát, amíg a munkálatokat és a műszaki hibás jármű elszállítását be nem fejezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu