Teljes a káosz Sajószentpéter és Sajóbábony között

A 26-os főúton, a Sajóbábony és Sajószentpéter közötti szakaszon óriási torlódás alakult ki, ami alaposan felboríthatja a közlekedést! A dugó oka kettős: egyrészt a sajóbábonyi elágazásnál zajló aszfaltozási munkálatok lassítják a forgalmat, másrészt a helyzetet drasztikusan súlyosbítja, hogy Miskolc irányában, a belső sávban leállt egy személygépkocsi.

Időben indulj útnak!

A kombinált forgalmi akadály miatt a közlekedés rendkívül nehézkessé vált. A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy mindenki induljon időben, és kalkuláljon azzal, hogy a torlódás miatt akár 40 percet is elveszíthetnek az útjukból.

Javasolt, hogy aki teheti, kerülje el a 26-os főút ezen szakaszát, amíg a munkálatokat és a műszaki hibás jármű elszállítását be nem fejezik.