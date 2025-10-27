2 órája
Teljes a káosz Sajószentpéter és Sajóbábony között
Hosszabb menetidőre kell számítani!
Fennakadások a 26-os számú főúton
A 26-os főúton, a Sajóbábony és Sajószentpéter közötti szakaszon óriási torlódás alakult ki, ami alaposan felboríthatja a közlekedést! A dugó oka kettős: egyrészt a sajóbábonyi elágazásnál zajló aszfaltozási munkálatok lassítják a forgalmat, másrészt a helyzetet drasztikusan súlyosbítja, hogy Miskolc irányában, a belső sávban leállt egy személygépkocsi.
Időben indulj útnak!
A kombinált forgalmi akadály miatt a közlekedés rendkívül nehézkessé vált. A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy mindenki induljon időben, és kalkuláljon azzal, hogy a torlódás miatt akár 40 percet is elveszíthetnek az útjukból.
Javasolt, hogy aki teheti, kerülje el a 26-os főút ezen szakaszát, amíg a munkálatokat és a műszaki hibás jármű elszállítását be nem fejezik.