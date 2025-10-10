Ezeken a miskolci utakon légy körültekintőbb pénteken!

Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

A fotó illusztráció

Fotó: Takács Joci

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u. 26., Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Baráthegyalja u. 23–25., Bábonyibérc sor 7–9., Bánki D. u. 1., Bezerédi u. 8., Branyiszkó u. 8., Előhegy u. 1/A., Előhegy u. 58–72–84., Felmező u. 4., Gépész u. 24., Görömbölyi u. 31., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., Kerpely A. u. 38., Lehár F. u. 8., Mária u. 3., Miskolctapolcai út – Vasúti felüljárónál, Miskolctapolcai út – Testvérvárosok útja 30., Nándorfehérvári u. 20., Puskás Tivadar u. 5., Szitakötő u. 1., Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Tamási Áron u. 2., Temesvári u. 27., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. sarok, Tégla u. 19., Zoltán u. 2.

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

