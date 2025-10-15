október 15., szerda

Új lendületet kapott a közbiztonság

Új beruházással fejlesztették a települést. A közbiztonság javításának érdekében szerezték be az új eszközöket Tiszakeszi polgárőrei számára.

A közbiztonság javításának érdekében a Tiszakeszi Polgárőr Egyesület új egyenruhával és quaddal gazdagodott, hogy még hatékonyabban óvhassák a település rendjét és nyugalmát.

A közbiztonságot erősítik vidéken is
A közbiztonságot erősítik vidéken is
Első a közbiztonság 

A hírt Tállai András az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is megosztotta közösségi oldalán:

Hiszem, hogy az ilyen beruházások erősítik a vidéki közösségeket és megmutatják: a biztonság nem kiváltság, hanem mindenki számára járó érték

 – írja posztjában.

 

