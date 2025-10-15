2 órája
Új lendületet kapott a közbiztonság
Új beruházással fejlesztették a települést. A közbiztonság javításának érdekében szerezték be az új eszközöket Tiszakeszi polgárőrei számára.
A közbiztonság javításának érdekében a Tiszakeszi Polgárőr Egyesület új egyenruhával és quaddal gazdagodott, hogy még hatékonyabban óvhassák a település rendjét és nyugalmát.
Első a közbiztonság
A hírt Tállai András az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is megosztotta közösségi oldalán:
Hiszem, hogy az ilyen beruházások erősítik a vidéki közösségeket és megmutatják: a biztonság nem kiváltság, hanem mindenki számára járó érték
– írja posztjában.
