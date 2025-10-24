2 órája
Balesetet okoztál és nincs az autón kötelező biztosítás? Akár több tíz millió forintot is bevasalhatnak rajtad!
Annak is utánajártunk, mi van a kárt elszenvedővel, valamint mi van az okozójával. Anyagilag gyakorlatilag csődbe mehetsz, ha nincs kötelező biztosításod.
Nagy baj lehet, ha nincs az autón kötelező biztosítás (A kép illusztráció)
Forrás: MW
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) minden autótulajdonos számára alapvető fontosságú, valamint ahogyan a nevében is benne van, kötelező a közlekedéshez Magyarországon. Az államilag előírt biztosítás célja, hogy közúti baleset vagy káresemény esetén a biztosító fedezetet nyújtson a keletkezett károk rendezésére. Arról, hogy mi lesz, ha elmulasztja megkötni a kötelező biztosítást, a közlekedési szakjogászt kérdeztük.
Kötelező biztosítás nélkül
Biztosítás nélkül az autósok komoly jogi és pénzügyi kockázatnak vannak kitéve, hiszen egy baleset esetén saját maguknak kell megtéríteniük a másik félnek okozott kárt. Ez nemcsak a közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, hanem akár több millió forintos anyagi és jogi következménnyel is járhat.
Mi a helyzet a károsult féllel, ha neki nincs kötelező biztosítása?
Kérdésünkkel Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogászhoz fordultunk, akitől a következőket tudtuk meg:
Ez az egyszerűbb eset. Ha a károsultnak – tehát aki elszenvedi más által a kárt – nincsen kötelező felelősségbiztosítása, az a kártérítést nem fogja érinteni, hiszen a kár okozójának kell ebben a tekintetben helytállnia.
Viszont ez egy igazgatásrendészeti szabályszegés, amit ha a rendőrség egy helyszíni szemle lefolytatásánál észlel (márpedig balesetnél észlelni fog), akkor meg fogja bírságolni a vétlen sofőrt, mivel bár nem ő a károkozó, mégiscsak jogellenes a magatartása. Hiszen minden gépjárműnek, amely a forgalomban részt vesz – benne van a nevében – kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
De nemcsak ez a probléma. Mivel ha aztán meg akarja kötni, a biztosító társaság egy elég vaskos pótlékot fog felszámítani a fedezetlen napokra, tehát arra az időre, amíg nem volt. Ez pedig drágább lesz, mintha rendesen biztosított napoknak néznénk.
Fontos, hogy nagyon nem ajánlott és jogellenes is, akár csak egy métert is megtenni KGFB nélkül!
Mi van, ha a kárt okozó félnek nincs kötelező biztosítása?
Ha kárt okoz valaki és nincsen az autójára kötelező felelősségbiztosítás kötve, az nagy baj, mert a kárt valaki nyilván viselni fogja. Erre hozták létre a kártalanítási alapot, amelybe minden biztosító rendszeresen fizet egy bizonyos összeget. Ebből az alapból fogja a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kifizetni a károsult kárát, ha az okozónak nincs kötelező felelősségbiztosítása.
A MABISZ tehát ilyenkor kifizeti a károsult vagyoni kárát, sérelemdíját, viszont a tényleges károkozóval szemben visszatérítési igénnyel fog élni.
Itt kezdődik a probléma.
Ha nagy a kár, esetleg súlyos sérülést szenvedett/szenvedtek a károsultak, a biztosító akár több 10 millió forintot is kifizet, amit utána azt a károkozótól egy összegben követel majd. Ha pedig az illető ezt nem tudja megfizetni, kérelmezheti a részletfizetést, viszont erre a MABISZ-t semmilyen jogszabály nem kötelezi. Jöhet egy peres eljárás, aztán egy végrehajtási eljárás, aztán pedig az illető vagyonára a végrehajtás során foglalások történhetnek.
Aprónak tűnik tehát ez a felelőtlenség, de nagyon sokat kockáztat az, aki nem köti meg vagy nem újítja meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.
