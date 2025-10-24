Balesetet okoztál és nincs az autón kötelező biztosítás? Akár több tíz millió forintot is bevasalhatnak rajtad!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kötelező biztosítás nélkül

Biztosítás nélkül az autósok komoly jogi és pénzügyi kockázatnak vannak kitéve, hiszen egy baleset esetén saját maguknak kell megtéríteniük a másik félnek okozott kárt. Ez nemcsak a közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, hanem akár több millió forintos anyagi és jogi következménnyel is járhat.

Mi a helyzet a károsult féllel, ha neki nincs kötelező biztosítása?

Kérdésünkkel Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogászhoz fordultunk, akitől a következőket tudtuk meg:

Ez az egyszerűbb eset. Ha a károsultnak – tehát aki elszenvedi más által a kárt – nincsen kötelező felelősségbiztosítása, az a kártérítést nem fogja érinteni, hiszen a kár okozójának kell ebben a tekintetben helytállnia.

Viszont ez egy igazgatásrendészeti szabályszegés, amit ha a rendőrség egy helyszíni szemle lefolytatásánál észlel (márpedig balesetnél észlelni fog), akkor meg fogja bírságolni a vétlen sofőrt, mivel bár nem ő a károkozó, mégiscsak jogellenes a magatartása. Hiszen minden gépjárműnek, amely a forgalomban részt vesz – benne van a nevében – kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

De nemcsak ez a probléma. Mivel ha aztán meg akarja kötni, a biztosító társaság egy elég vaskos pótlékot fog felszámítani a fedezetlen napokra, tehát arra az időre, amíg nem volt. Ez pedig drágább lesz, mintha rendesen biztosított napoknak néznénk.

Fontos, hogy nagyon nem ajánlott és jogellenes is, akár csak egy métert is megtenni KGFB nélkül!

Mi van, ha a kárt okozó félnek nincs kötelező biztosítása?

Ha kárt okoz valaki és nincsen az autójára kötelező felelősségbiztosítás kötve, az nagy baj, mert a kárt valaki nyilván viselni fogja. Erre hozták létre a kártalanítási alapot, amelybe minden biztosító rendszeresen fizet egy bizonyos összeget. Ebből az alapból fogja a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kifizetni a károsult kárát, ha az okozónak nincs kötelező felelősségbiztosítása.

A MABISZ tehát ilyenkor kifizeti a károsult vagyoni kárát, sérelemdíját, viszont a tényleges károkozóval szemben visszatérítési igénnyel fog élni.

Itt kezdődik a probléma.