Rohamosan terjed Miskolcon! A népegészségügy már szeptemberben szólt, hogy ebből baj lesz
Megugrott a COVID-fertőzöttek száma Miskolcon és vonzáskörzetében, például Alsózsolcán. A szakember szerint az utóbbi hetekben egyre több a pozitív teszt és a légúti panaszokkal jelentkező beteg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ már szeptember közepén jelezte: a szennyvízadatok alapján várható volt a koronavírus fertőzések emelkedése.
Látványosan nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Alsózsolcán és Miskolc vonzáskörzetében– erősítette meg Dr. Székely Aranka háziorvos. Mint elmondta, az elmúlt napokban több páciense is pozitív COVID-tesztet produkált, és sokan fordulnak hozzá lázzal, köhögéssel, torokfájással.
A betegeknél jellemzően enyhe, de elhúzódó tünetek jelentkeznek, hasonlóan az influenza-szerű megbetegedésekhez. A legtöbben nem kerülnek kórházba, de az idősek és krónikus betegek esetében továbbra is fontos az óvatosság
– mondta a szakember.
A koronavírus jelenléte nem teljesen váratlan
A mostani helyi esetszám-emelkedés nem teljesen váratlan: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) már szeptember közepén közölte, hogy enyhén nőtt a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
Továbbra is terjed a vírus, kitálalt az ongai polgármester
A 36. hét adatai szerint több városban, köztük Győrben, Miskolcon és Szekszárdon a szennyvízminták már a mérsékelt tartományt mutatták, míg másutt stagnálás, néhány helyen csökkenés volt jellemző. Az NNGYK akkor azt is hozzátette: a minták alapján a fertőzések számának növekedése várható a következő hetekben – ez a tendencia mostanra beigazolódni látszik.
A koronavírus továbbra is jelen van, de a jelenlegi adatok szerint nem okoz olyan súlyos hullámot, mint a korábbi években. Az orvosok mégis azt tanácsolják, hogy megfázásos tünetek esetén
- maradjunk otthon,
- kerüljük a közösséget, és
- figyeljünk az alapvető higiéniai szabályokra.
Dr. Székely Aranka szerint a következő hetekben kiderül, hogy átmeneti megugrásról van-e szó, vagy hosszabb ideig tartó őszi emelkedésről. „Most mindenki náthás, köhög, tüsszög – a COVID csak egy a sok kórokozó közül, de továbbra sem szabad félvállról venni” – tette hozzá.
