Rohamosan terjed Miskolcon! A népegészségügy már szeptemberben szólt, hogy ebből baj lesz

Látványosan nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Alsózsolcán és Miskolc vonzáskörzetében– erősítette meg Dr. Székely Aranka háziorvos. Mint elmondta, az elmúlt napokban több páciense is pozitív COVID-tesztet produkált, és sokan fordulnak hozzá lázzal, köhögéssel, torokfájással.



A koronavírus rákapcsolt és sokakat betegít meg Borsodban Forrás: MW

A betegeknél jellemzően enyhe, de elhúzódó tünetek jelentkeznek, hasonlóan az influenza-szerű megbetegedésekhez. A legtöbben nem kerülnek kórházba, de az idősek és krónikus betegek esetében továbbra is fontos az óvatosság

– mondta a szakember.

A koronavírus jelenléte nem teljesen váratlan

A mostani helyi esetszám-emelkedés nem teljesen váratlan: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) már szeptember közepén közölte, hogy enyhén nőtt a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.