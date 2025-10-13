október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatért

1 órája

Rohamosan terjed Miskolcon! A népegészségügy már szeptemberben szólt, hogy ebből baj lesz

Címkék#koronavírus#háziorvos#fertőzés#megbetegedés#covid-teszt

Megugrott a COVID-fertőzöttek száma Miskolcon és vonzáskörzetében, például Alsózsolcán. A szakember szerint az utóbbi hetekben egyre több a pozitív teszt és a légúti panaszokkal jelentkező beteg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ már szeptember közepén jelezte: a szennyvízadatok alapján várható volt a koronavírus fertőzések emelkedése.

Boon.hu

Látványosan nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Alsózsolcán és Miskolc vonzáskörzetében– erősítette meg Dr. Székely Aranka háziorvos. Mint elmondta, az elmúlt napokban több páciense is pozitív COVID-tesztet produkált, és sokan fordulnak hozzá lázzal, köhögéssel, torokfájással.
 

koronavírus
A koronavírus rákapcsolt és sokakat betegít meg Borsodban Forrás: MW

A betegeknél jellemzően enyhe, de elhúzódó tünetek jelentkeznek, hasonlóan az influenza-szerű megbetegedésekhez. A legtöbben nem kerülnek kórházba, de az idősek és krónikus betegek esetében továbbra is fontos az óvatosság

– mondta a szakember.

A koronavírus jelenléte nem teljesen váratlan

A mostani helyi esetszám-emelkedés nem teljesen váratlan: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) már szeptember közepén közölte, hogy enyhén nőtt a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.

A 36. hét adatai szerint több városban, köztük Győrben, Miskolcon és Szekszárdon a szennyvízminták már a mérsékelt tartományt mutatták, míg másutt stagnálás, néhány helyen csökkenés volt jellemző. Az NNGYK akkor azt is hozzátette: a minták alapján a fertőzések számának növekedése várható a következő hetekben – ez a tendencia mostanra beigazolódni látszik.

A koronavírus továbbra is jelen van, de a jelenlegi adatok szerint nem okoz olyan súlyos hullámot, mint a korábbi években. Az orvosok mégis azt tanácsolják, hogy megfázásos tünetek esetén 

  • maradjunk otthon,
  • kerüljük a közösséget, és
  • figyeljünk az alapvető higiéniai szabályokra.
    Dr. Székely Aranka szerint a következő hetekben kiderül, hogy átmeneti megugrásról van-e szó, vagy hosszabb ideig tartó őszi emelkedésről. „Most mindenki náthás, köhög, tüsszög – a COVID csak egy a sok kórokozó közül, de továbbra sem szabad félvállról venni” – tette hozzá.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu