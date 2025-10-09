1 órája
Koreai Intézetet avattak a Miskolci Egyetemen - képekkel
A dél-koreai kultúra mutatkozott be csütörtökön a Miskolci Egyetem aulájában. Koreai Intézet kezdi meg működését a Szedzsong-hálózat tagjaként a borsodi felsőoktatási intézmény területén.
Már 252 Szedzsong Intézet működött eddig szerte a világban, most a koreai állam újabb 11-et nyit, köztük hármat Európában – az egyiket Miskolcon. Ez lett hazánkban a negyedik a Koreai Intézetek sorában, a második (az ELTE után), ami egyetemen működik majd.
Koreai kulturális programokkal nyitotta meg hivatalosan is kapuit a világ egyik legismertebb koreai nyelv- és kultúraoktatási hálózatának részeként működő Szedzsong Intézet a Miskolci Egyetem campusán. A latin betűs, angolszász átírásban King Sejong néven ismert intézményhálózat elsősorban a koreai nyelv és kultúra megismertetésével foglalkozik. Nevét a 16.században uralkodott Szedzsong királyról kapta.
A kiállításokkal, koncertekkel, bemutatókkal színesített program mellett lezajlott ünnepélyes nyitóünnepségen jelen volt a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója, Yu Hye-Ryong, valamint Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár (amelynek újonnan épült egyetemi létesítményében helyet kap a koreai intézet) főigazgatója, Szabó Csaba, továbbá a másik befogadó intézmény, a Miskolci Egyetem rektora, Horváth Zita. Szintén megszólalt az avató rendezvényen a kormányzat képviseletében Palkovics László kormánybiztos, aki nem jött el Miskolcra, de kivetítőn keresztül beszélt, méghozzá – mesterséges intelligencia által generált virtuális avatár formájában – koreai nyelven a jelenlévőkhöz.
Magyarország és Dél-Korea történelmi kapcsolódásait tekintette át köszöntőbeszédében Szabó Csaba, kiemelve a közös szabadság-szeretet eszményét a két népben és kultúrában. Mit keres egy Szedzsong Intézet a Miskolci Egyetemen, tehetjük fel joggal a kérdést – fogalmazott, s válaszában arra utalt, hogy hazánkban napjainkban a koreai állam tekinthető az egyik legjobb-legnagyobb gazdasági befektetőnek Szerinte ennek folyományaként „egymás nyelvének és kultúrájának megismerése” olyasmi, ami elősegítheti a gazdasági együttműködést a jövőben.
Koreai intézet alakult a Miskolci EgyetemenFotók: Vajda János
Horváth Zita hasonlóképp mérföldkőként értékelte az intézet-nyitást. „Az oktatás és a kultúra hidat képez a népek között, ez a névadó király uralkodásának az öröksége” – mondta a rektor. Úgy vélte, a koreai intézmény elindítása révén „a Miskolci Egyetem még jobban bekapcsolódhat a nemzetközi tudományos élet” vérkeringésébe.
Yu Hye-Ryong köszöntőjének pedig legérdekesebb és legaktuálisabb eleme az volt, hogy a Kulturális Központ-igazgató azon melegében gratulált magyar partnereinek és Magyarországnak a Krasznahorkai László által alig két órával korábban (Stockholmban) megkapott irodalmi Nobel-díjhoz. A Miskolci Egyetemről úgy beszélt, mint „a tudományos kiválóság központja”.