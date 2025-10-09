október 9., csütörtök

Dénes névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

1 órája

Koreai Intézetet avattak a Miskolci Egyetemen - képekkel

Címkék#Koreai Kulturális Központ#Dél-Korea#campus#koreai#Palkovics László#rektor#Miskolci Egyetem

A dél-koreai kultúra mutatkozott be csütörtökön a Miskolci Egyetem aulájában. Koreai Intézet kezdi meg működését a Szedzsong-hálózat tagjaként a borsodi felsőoktatási intézmény területén.

Boon.hu

Már 252 Szedzsong Intézet működött eddig szerte a világban, most a koreai állam újabb 11-et nyit, köztük hármat Európában – az egyiket Miskolcon. Ez lett hazánkban a negyedik a Koreai Intézetek sorában, a második (az ELTE után), ami egyetemen működik majd.

Koreai Intézet
A Koreai Intézet megnyitóján – bal szélen Horváth Zita rektor, a jobb oldalon Szabó Csaba főigazgató

Koreai Intézet kezdi meg működését a Miskolci Egyetemen

Koreai kulturális programokkal nyitotta meg hivatalosan is kapuit a világ egyik legismertebb koreai nyelv- és kultúraoktatási hálózatának részeként működő Szedzsong Intézet a Miskolci Egyetem campusán. A latin betűs, angolszász átírásban King Sejong néven ismert intézményhálózat elsősorban a koreai nyelv és kultúra megismertetésével foglalkozik. Nevét a 16.században uralkodott Szedzsong királyról kapta.

A kiállításokkal, koncertekkel, bemutatókkal színesített program mellett lezajlott ünnepélyes nyitóünnepségen jelen volt a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója, Yu Hye-Ryong, valamint Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár (amelynek újonnan épült egyetemi létesítményében helyet kap a koreai intézet) főigazgatója, Szabó Csaba, továbbá a másik befogadó intézmény, a Miskolci Egyetem rektora, Horváth Zita. Szintén megszólalt az avató rendezvényen a kormányzat képviseletében Palkovics László kormánybiztos, aki nem jött el Miskolcra, de kivetítőn keresztül beszélt, méghozzá – mesterséges intelligencia által generált virtuális avatár formájában – koreai nyelven a jelenlévőkhöz.

Miskolc testvérvárosai egyike a dél-koreai Aszan

Miskolc testvérvárosai egyike a dél-koreai Aszan
Forrás: miskolc.hu

Magyarország és Dél-Korea történelmi kapcsolódásait tekintette át köszöntőbeszédében Szabó Csaba, kiemelve a közös szabadság-szeretet eszményét a két népben és kultúrában. Mit keres egy Szedzsong Intézet a Miskolci Egyetemen, tehetjük fel joggal a kérdést – fogalmazott, s válaszában arra utalt, hogy hazánkban napjainkban a koreai állam tekinthető az egyik legjobb-legnagyobb gazdasági befektetőnek Szerinte ennek folyományaként „egymás nyelvének és kultúrájának megismerése” olyasmi, ami elősegítheti a gazdasági együttműködést a jövőben.

Koreai intézet alakult a Miskolci Egyetemen

Fotók: Vajda János

Horváth Zita hasonlóképp mérföldkőként értékelte az intézet-nyitást. „Az oktatás és a kultúra hidat képez a népek között, ez a névadó király uralkodásának az öröksége” – mondta a rektor. Úgy vélte, a koreai intézmény elindítása révén „a Miskolci Egyetem még jobban bekapcsolódhat a nemzetközi tudományos élet” vérkeringésébe.

Yu Hye-Ryong köszöntőjének pedig legérdekesebb és legaktuálisabb eleme az volt, hogy a Kulturális Központ-igazgató azon melegében gratulált magyar partnereinek és Magyarországnak a Krasznahorkai László által alig két órával korábban (Stockholmban) megkapott irodalmi Nobel-díjhoz. A Miskolci Egyetemről úgy beszélt, mint „a tudományos kiválóság központja”.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu