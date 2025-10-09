Koreai Intézetet avattak a Miskolci Egyetemen - képekkel

Már 252 Szedzsong Intézet működött eddig szerte a világban, most a koreai állam újabb 11-et nyit, köztük hármat Európában – az egyiket Miskolcon. Ez lett hazánkban a negyedik a Koreai Intézetek sorában, a második (az ELTE után), ami egyetemen működik majd.

A Koreai Intézet megnyitóján – bal szélen Horváth Zita rektor, a jobb oldalon Szabó Csaba főigazgató

Koreai Intézet kezdi meg működését a Miskolci Egyetemen

Koreai kulturális programokkal nyitotta meg hivatalosan is kapuit a világ egyik legismertebb koreai nyelv- és kultúraoktatási hálózatának részeként működő Szedzsong Intézet a Miskolci Egyetem campusán. A latin betűs, angolszász átírásban King Sejong néven ismert intézményhálózat elsősorban a koreai nyelv és kultúra megismertetésével foglalkozik. Nevét a 16.században uralkodott Szedzsong királyról kapta.

A kiállításokkal, koncertekkel, bemutatókkal színesített program mellett lezajlott ünnepélyes nyitóünnepségen jelen volt a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója, Yu Hye-Ryong, valamint Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár (amelynek újonnan épült egyetemi létesítményében helyet kap a koreai intézet) főigazgatója, Szabó Csaba, továbbá a másik befogadó intézmény, a Miskolci Egyetem rektora, Horváth Zita. Szintén megszólalt az avató rendezvényen a kormányzat képviseletében Palkovics László kormánybiztos, aki nem jött el Miskolcra, de kivetítőn keresztül beszélt, méghozzá – mesterséges intelligencia által generált virtuális avatár formájában – koreai nyelven a jelenlévőkhöz.

Miskolc testvérvárosai egyike a dél-koreai Aszan

Forrás: miskolc.hu

Magyarország és Dél-Korea történelmi kapcsolódásait tekintette át köszöntőbeszédében Szabó Csaba, kiemelve a közös szabadság-szeretet eszményét a két népben és kultúrában. Mit keres egy Szedzsong Intézet a Miskolci Egyetemen, tehetjük fel joggal a kérdést – fogalmazott, s válaszában arra utalt, hogy hazánkban napjainkban a koreai állam tekinthető az egyik legjobb-legnagyobb gazdasági befektetőnek Szerinte ennek folyományaként „egymás nyelvének és kultúrájának megismerése” olyasmi, ami elősegítheti a gazdasági együttműködést a jövőben.