Könyves Vasárnappal zár a programsorozat

Számtalan program várja a gyerekeket

Lesznek népi, ügyességi és készségfejlesztő játékok, valamint kézműves foglalkozások is. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület bemutatóval várja az érdeklődőket, a Miskolci Csodamalom Bábszínház A három kismalac című mesét új köntösbe bújtatva mutatja be a gyerekeknek.

Közösen fogyasztják el az Olvasók tortáját

A program zárásaként kerül sor az Olvasók Királynője és Királya című vármegyei irodalmi játék értékelésére, és az ünnepélyes koronázásra Bosnyák Viktória és Dudás Győző közreműködésével. Ekkor köszönti a könyvtár legidősebb, legfiatalabb és legszorgalmasabb olvasóját és ekkor

vágják fel közösen az Olvasók tortáját.