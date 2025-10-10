október 10., péntek

Program

2 órája

Könyves Vasárnappal zár a programsorozat

Az Országos Könyvtári Napok zárónapján, október 12-én rendezik meg. A Könyves Vasárnap a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán.

Boon.hu
Könyves Vasárnappal zár a programsorozat

Mesés foglalkozás a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban

Fotó: Takács Jozsef

Az Országos Könyvtári Napok záró programja a  Könyves Vasárnap egy igazi családi rendezvény, melynek során központi épület 10 órakor nyit és délután 2 óráig várja a látogatókat. 

Könyves Vasárnap
Az Országos Könyvtári Napok zárórendezvénye lesz a Könyves Vasárnap 
Forrás:  II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatunk, játékos feladatok kínálnak kellemes időtöltést az érdeklődőknek.

A Könyves Vasárnap alkalmából a Tündérboszorkány szerzőjével találkozhatunk

A Kövesd a Tündérboszorkányt! címet viselő vetélkedőbe az író Bosnyák Viktória Tündérboszorkány szerzője, valamint Dudás Győző az ifjúsági regény illusztrátora is bekapcsolódik, így téve még érdekesebbé versengést.

Számtalan program várja a gyerekeket

Lesznek népi, ügyességi és készségfejlesztő játékok, valamint kézműves foglalkozások is. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület bemutatóval várja az érdeklődőket, a Miskolci Csodamalom Bábszínház A három kismalac című mesét új köntösbe bújtatva mutatja be a gyerekeknek.

Közösen fogyasztják el az Olvasók tortáját

A program zárásaként kerül sor az Olvasók Királynője és Királya című vármegyei irodalmi játék értékelésére, és az ünnepélyes koronázásra Bosnyák Viktória és Dudás Győző közreműködésével. Ekkor köszönti a könyvtár legidősebb, legfiatalabb és legszorgalmasabb olvasóját és ekkor

vágják fel közösen az Olvasók tortáját.

 

