Könyves Vasárnappal zár a programsorozat
Az Országos Könyvtári Napok zárónapján, október 12-én rendezik meg. A Könyves Vasárnap a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán.
Mesés foglalkozás a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban
Fotó: Takács Jozsef
Az Országos Könyvtári Napok záró programja a Könyves Vasárnap egy igazi családi rendezvény, melynek során központi épület 10 órakor nyit és délután 2 óráig várja a látogatókat.
A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatunk, játékos feladatok kínálnak kellemes időtöltést az érdeklődőknek.
A Könyves Vasárnap alkalmából a Tündérboszorkány szerzőjével találkozhatunk
A Kövesd a Tündérboszorkányt! címet viselő vetélkedőbe az író Bosnyák Viktória Tündérboszorkány szerzője, valamint Dudás Győző az ifjúsági regény illusztrátora is bekapcsolódik, így téve még érdekesebbé versengést.
„Álom és valóság. Lehetséges világok” – jön az Országos Könyvtári Napok
Számtalan program várja a gyerekeket
Lesznek népi, ügyességi és készségfejlesztő játékok, valamint kézműves foglalkozások is. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület bemutatóval várja az érdeklődőket, a Miskolci Csodamalom Bábszínház A három kismalac című mesét új köntösbe bújtatva mutatja be a gyerekeknek.
Közösen fogyasztják el az Olvasók tortáját
A program zárásaként kerül sor az Olvasók Királynője és Királya című vármegyei irodalmi játék értékelésére, és az ünnepélyes koronázásra Bosnyák Viktória és Dudás Győző közreműködésével. Ekkor köszönti a könyvtár legidősebb, legfiatalabb és legszorgalmasabb olvasóját és ekkor
vágják fel közösen az Olvasók tortáját.
