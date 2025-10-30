1 órája
Országos sikert ért el a mezőkövesdi Szekeres Mátyás, övé a legszebb konyhakert
Szekeres Mátyás első helyezést ért el az országos programon. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség-díjat kapta meg.
Kiemelkedő eredményt ért el a mezőkövesdi Szekeres Mátyás, aki első helyezést ért el „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség-díjas országos programban. A helyi kertművelő a normál, 50 négyzetméter feletti kategóriában diadalmaskodott, ahol a zsűri a kert gondozását, valamint a fenntarthatósági szempontokat is értékelte.
A legszebb konyhakertek Magyarországon
A versenyt idén immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg, amelyre 368 településről összesen 2347 kerttel neveztek. Az idei évben 41 elismerést adtak át a legkiemelkedőbb kerttulajdonosoknak.
A díjakat Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Szepesi Tibor Karcag polgármestere, Sári Kovács Szilvia programigazgató, valamint Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója adta át.
A díjátadó ünnepséget október 28-án rendezték a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban.
Mezőkövesd másodszor vett részt az országos programban, korábban a Matyó Kertbarát Egyesület, idén pedig a város önkormányzata nevezett, ezzel is támogatva a helyi kertészkedés és környezettudatosság ügyét - írja a mezokovesd.hu
