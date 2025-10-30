Országos sikert ért el a mezőkövesdi Szekeres Mátyás, övé a legszebb konyhakert

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A legszebb konyhakertek Magyarországon

A versenyt idén immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg, amelyre 368 településről összesen 2347 kerttel neveztek. Az idei évben 41 elismerést adtak át a legkiemelkedőbb kerttulajdonosoknak.

A díjakat Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Szepesi Tibor Karcag polgármestere, Sári Kovács Szilvia programigazgató, valamint Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója adta át.

A díjátadó ünnepséget október 28-án rendezték a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban.

Mezőkövesd másodszor vett részt az országos programban, korábban a Matyó Kertbarát Egyesület, idén pedig a város önkormányzata nevezett, ezzel is támogatva a helyi kertészkedés és környezettudatosság ügyét - írja a mezokovesd.hu