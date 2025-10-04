október 4., szombat

boon.hu video

56 perce

Koncz Zsófia: erős nemzetet csak erős családokkal tudunk építeni - képekkel, videóval

Címkék#bölcsőde#koncert#boon video#Koncz Zsófia#kormány#program

Erős nemzetet csak erős családokkal tudunk építeni. Erről is beszélt Koncz Zsófia Szerencsen, a városban rendezett családi délutánon.

Ifjú motorosok Szerencsen

Fotó: Takács Joci

Koncz Zsófia   hozzátette, ez az év minden szempontból a családokról szól, hiszen július 1-jével elindult "a világ legnagyobb családi adócsökkentési programja". Szerinte a családok egy "igazi adóforradalom" részesei amiatt, hogy megtörtént a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, és szja-mentes lett a csed és a gyed. Hangsúlyozta, október 1-jén új korszak kezdődött azzal, hogy életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége. 

koncz zsófia
Koncz Zsófia és az ijfú kismotorosok 
Fotó: Takács Joci

Hozzáfűzte, ezen intézkedések mellett a helyi közösségek megerősítése is fontos, ezért indította el a minisztérium azt a családbarát országjárást, amelynek első állomása Szerencs. 

Az államtitkár kiemelte: mivel a családtámogatások és a magyar családpolitika "ékköve" a bölcsődei hálózatfejlesztés, az országjárás programjait ezen intézmények köré szervezték, főként a bölcsődébe járó gyermekek korosztályát megcélozva. 

Hozzátette, az ország öt különböző pontján lesz még hasonló családbarát roadshow. 

Koncz Zsófia: kismotoros felvonulás első alkalommal 

Koncz Zsófia a nyilatkozatában arra is kitért, hogy a Szerencsen elindult kezdeményezés szakmai része a bölcsődei vezetőknek és dolgozóknak, a kisgyermeknevelőknek, valamint a védőnőknek szól. A programban családi délutánt is szerveznek különböző foglalkozásokkal és koncertekkel, emellett első alkalommal Szerencsen indítottak el egy vidéki kismotoros felvonulást is, gyermekek részvételével. 

Családi délután és kismotoros felvonulás Szerencsen

Fotók: Takács József

Elmondta, az év végéig minden vidéki magyar bölcsődébe juttatnak el kismotorokat, jövőre pedig a GDP öt százalékának megfelelő összeget, azaz 4802 milliárd forintot fordít a kormány a családok támogatására. Megjegyezte, a Generációk találkozása díj határidejét is meghosszabbította az országvezetés október hatodikáig.
Az államtitkár kiemelte, a KIM kezdeményezésére és támogatásával indult el a családbarát roadshow, amelynek szakmai konferencia részét a Magyar Bölcsődék Országos Egyesülete szervezi. 

Hozzátette, míg 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt az országban, ma már ez a szám több mint 70 ezer.

Lezárult a munkahelyi bölcsődei program 

Koncz Zsófia hangsúlyozta, a jövő évi költségvetésben a kormány 110 milliárd forintot tervez fordítani a magyar bölcsődékre, így megtízszerezve a 2010-es 11 milliárd forintos forrást. 

Közölte, hogy lezárult a munkahelyi bölcsődei program is, és zajlik a pályázatok feldolgozása; ha ezek megvalósulnak, akkor a jelenleginek a többszöröse lesz az országban a munkahelyi bölcsődék száma.

 

boon.hu video

