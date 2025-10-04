Koncz Zsófia: erős nemzetet csak erős családokkal tudunk építeni - képekkel, videóval

Koncz Zsófia hozzátette, ez az év minden szempontból a családokról szól, hiszen július 1-jével elindult "a világ legnagyobb családi adócsökkentési programja". Szerinte a családok egy "igazi adóforradalom" részesei amiatt, hogy megtörtént a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, és szja-mentes lett a csed és a gyed. Hangsúlyozta, október 1-jén új korszak kezdődött azzal, hogy életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Koncz Zsófia és az ijfú kismotorosok

Fotó: Takács Joci

Hozzáfűzte, ezen intézkedések mellett a helyi közösségek megerősítése is fontos, ezért indította el a minisztérium azt a családbarát országjárást, amelynek első állomása Szerencs.

Az államtitkár kiemelte: mivel a családtámogatások és a magyar családpolitika "ékköve" a bölcsődei hálózatfejlesztés, az országjárás programjait ezen intézmények köré szervezték, főként a bölcsődébe járó gyermekek korosztályát megcélozva.

Hozzátette, az ország öt különböző pontján lesz még hasonló családbarát roadshow.

Koncz Zsófia: kismotoros felvonulás első alkalommal

Koncz Zsófia a nyilatkozatában arra is kitért, hogy a Szerencsen elindult kezdeményezés szakmai része a bölcsődei vezetőknek és dolgozóknak, a kisgyermeknevelőknek, valamint a védőnőknek szól. A programban családi délutánt is szerveznek különböző foglalkozásokkal és koncertekkel, emellett első alkalommal Szerencsen indítottak el egy vidéki kismotoros felvonulást is, gyermekek részvételével.