Koncz Zsófia: erős nemzetet csak erős családokkal tudunk építeni - képekkel, videóval
Erős nemzetet csak erős családokkal tudunk építeni. Erről is beszélt Koncz Zsófia Szerencsen, a városban rendezett családi délutánon.
Ifjú motorosok Szerencsen
Fotó: Takács Joci
Koncz Zsófia hozzátette, ez az év minden szempontból a családokról szól, hiszen július 1-jével elindult "a világ legnagyobb családi adócsökkentési programja". Szerinte a családok egy "igazi adóforradalom" részesei amiatt, hogy megtörtént a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, és szja-mentes lett a csed és a gyed. Hangsúlyozta, október 1-jén új korszak kezdődött azzal, hogy életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége.
Hozzáfűzte, ezen intézkedések mellett a helyi közösségek megerősítése is fontos, ezért indította el a minisztérium azt a családbarát országjárást, amelynek első állomása Szerencs.
Az államtitkár kiemelte: mivel a családtámogatások és a magyar családpolitika "ékköve" a bölcsődei hálózatfejlesztés, az országjárás programjait ezen intézmények köré szervezték, főként a bölcsődébe járó gyermekek korosztályát megcélozva.
Hozzátette, az ország öt különböző pontján lesz még hasonló családbarát roadshow.
Koncz Zsófia: kismotoros felvonulás első alkalommal
Koncz Zsófia a nyilatkozatában arra is kitért, hogy a Szerencsen elindult kezdeményezés szakmai része a bölcsődei vezetőknek és dolgozóknak, a kisgyermeknevelőknek, valamint a védőnőknek szól. A programban családi délutánt is szerveznek különböző foglalkozásokkal és koncertekkel, emellett első alkalommal Szerencsen indítottak el egy vidéki kismotoros felvonulást is, gyermekek részvételével.
Családi délután és kismotoros felvonulás SzerencsenFotók: Takács József
Elmondta, az év végéig minden vidéki magyar bölcsődébe juttatnak el kismotorokat, jövőre pedig a GDP öt százalékának megfelelő összeget, azaz 4802 milliárd forintot fordít a kormány a családok támogatására. Megjegyezte, a Generációk találkozása díj határidejét is meghosszabbította az országvezetés október hatodikáig.
Az államtitkár kiemelte, a KIM kezdeményezésére és támogatásával indult el a családbarát roadshow, amelynek szakmai konferencia részét a Magyar Bölcsődék Országos Egyesülete szervezi.
Hozzátette, míg 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt az országban, ma már ez a szám több mint 70 ezer.
Lezárult a munkahelyi bölcsődei program
Koncz Zsófia hangsúlyozta, a jövő évi költségvetésben a kormány 110 milliárd forintot tervez fordítani a magyar bölcsődékre, így megtízszerezve a 2010-es 11 milliárd forintos forrást.
Közölte, hogy lezárult a munkahelyi bölcsődei program is, és zajlik a pályázatok feldolgozása; ha ezek megvalósulnak, akkor a jelenleginek a többszöröse lesz az országban a munkahelyi bölcsődék száma.
