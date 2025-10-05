1 órája
Koncz Zsófia: minden aradi vértanú példakép a magyarság számára - képekkel
Minden aradi vértanú és Batthyány Lajos is igazi példakép a magyarság és a következő generációk számára - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára Szerencsen, a Tony - Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét című darab bemutatója előtt mondott beszédében.
Jelenet az előadásból
Fotó: Vajda János
Koncz Zsófia hozzátette, az özvegyek az egész életüket feltették arra, hogy ápolják a vértanúk emlékét. Szerinte az aradi vértanúk emléke és október hatodika előestje "egy nagyon különleges mérföldkő a magyarság életében".
Úgy fogalmazott, talán ez az egyik legszomorúbb, de mégis leginkább bizakodásra okot adó nemzeti gyásznapja a magyaroknak. Hozzátette, Batthyány Lajos Magyarország egyik legrégibb és legtehetősebb családjába született, így békés, nyugodt és kiszámítható élet várhatott volna rá.
Kiemelte, Batthyány mégis felvállalta azt, hogy a magyar szabadságért és a szuverenitásért a végsőkig el fog menni, "még Kossuth-nál is radikálisabb volt". Megjegyezte, az 1840-es évek közepétől a főrendi ellenzék vezetője, 1847-től az Ellenzéki Párt elnöke volt, 1848. március 17-én pedig Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke lett.
Az államtitkár ismertette, 1848. szeptember 11-én Batthyány Lajos lemondott, és Deák Ferenc azt javasolta neki, hogy meneküljön el. Batthyány annyira szerette hazáját, hogy inkább vállalta a letartóztatást, a hadbíróságot majd a kivégzést - tette hozzá.
Szabad országban élünk
Koncz Zsófia szerint az aradi vértanúk alapozták meg, hogy ma a magyarok szabadon és szuverén országban élhetnek. Hozzátette, ebből erőt kell meríteni, hiszen - mint mondta - nagyon sokat kell küzdeni a mai világban azért, hogy az ország független és szuverén legyen.
Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió képviseletében egyebek mellett arról beszélt, hogy a Szerencsen látható előadás ősbemutatója 2019 novemberében volt, a darabot azóta több külföldi és magyarországi helyszínen is bemutatták. Az előadás előtt Batthyány Lajos utolsó, Zichy Antónia által magyarra fordított levelének másolatát adta át Koncz Zsófiának.
Az előadásról szóló prospektus szerint a darab visszaemlékezés egy teljes életútra, gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia - akit társasági életében Tony-nak hívtak - életének története emlékképekben elevenedik meg.
Az előadásban Zichy Antónia szerepében Horváth Lili Jászai Mari-díjas színész, Batthyány Lajos szerepében Jászberényi Gábor színész látható, a darab produkciós vezetője Batthyány-Schmidt Margit, rendezője Tollár Mónika.