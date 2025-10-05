Koncz Zsófia: minden aradi vértanú példakép a magyarság számára - képekkel

Koncz Zsófia hozzátette, az özvegyek az egész életüket feltették arra, hogy ápolják a vértanúk emlékét. Szerinte az aradi vértanúk emléke és október hatodika előestje "egy nagyon különleges mérföldkő a magyarság életében".

Koncz Zófia beszélt az előadás előtt

Fotó: Vajda János

Úgy fogalmazott, talán ez az egyik legszomorúbb, de mégis leginkább bizakodásra okot adó nemzeti gyásznapja a magyaroknak. Hozzátette, Batthyány Lajos Magyarország egyik legrégibb és legtehetősebb családjába született, így békés, nyugodt és kiszámítható élet várhatott volna rá.

Kiemelte, Batthyány mégis felvállalta azt, hogy a magyar szabadságért és a szuverenitásért a végsőkig el fog menni, "még Kossuth-nál is radikálisabb volt". Megjegyezte, az 1840-es évek közepétől a főrendi ellenzék vezetője, 1847-től az Ellenzéki Párt elnöke volt, 1848. március 17-én pedig Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke lett.

Az államtitkár ismertette, 1848. szeptember 11-én Batthyány Lajos lemondott, és Deák Ferenc azt javasolta neki, hogy meneküljön el. Batthyány annyira szerette hazáját, hogy inkább vállalta a letartóztatást, a hadbíróságot majd a kivégzést - tette hozzá.

Szabad országban élünk

Koncz Zsófia szerint az aradi vértanúk alapozták meg, hogy ma a magyarok szabadon és szuverén országban élhetnek. Hozzátette, ebből erőt kell meríteni, hiszen - mint mondta - nagyon sokat kell küzdeni a mai világban azért, hogy az ország független és szuverén legyen.

Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió képviseletében egyebek mellett arról beszélt, hogy a Szerencsen látható előadás ősbemutatója 2019 novemberében volt, a darabot azóta több külföldi és magyarországi helyszínen is bemutatták. Az előadás előtt Batthyány Lajos utolsó, Zichy Antónia által magyarra fordított levelének másolatát adta át Koncz Zsófiának.