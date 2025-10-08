Koncz Zsófia: a magyar családpolitika ékköve a bölcsődei hálózatfejlesztés

Koncz Zsófia közölte, 2010-ben az ország 3144 településéből mindössze 326-on működött bölcsőde, ma már azonban 1253 településen vannak ilyen intézmények. Hozzátette, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a bölcsődék száma 22-ről 127-re nőtt, és országos viszonylatban is több ezer férőhely fejlesztése van folyamatban.

Koncz Zsófia beszél

Fotó: Vajda János

Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő évi költségvetésben 110 milliárd forintot fordítanak a bölcsődék működtetésére és fejlesztésére, szemben a 2010-es 11 milliárddal.

Az államtitkár jelezte, a kisgyermeket nevelő édesanyáknak foglalkoztatása is folyamatosan emelkedik, 2010-ben 66 százalékuk dolgozott, ez a szám ma már körülbelül 80 százalék.

Koncz Zsófia: óriási volt az érdeklődés

Koncz Zsófia szólt a családtámogatási rendszer újabb lépéseiről is. Azt mondta, októbertől a háromgyermekes édesanyák, jövő januártól pedig fokozatosan a kétgyermekes édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet élvezhetnek. A cél, hogy négy éven belül egymillió magyar anya mentesüljön az szja-fizetés alól - jelentette ki.

Közölte, óriási volt az érdeklődés a munkahelyi bölcsődék kialakítását segítő, közelmúltban lezárult pályázatra is. Korábban 14 településen és 6 fővárosi kerületben működött ilyen intézmény. Azt mondta, az erre a célra meghirdetett 1,3 milliárd forintos keret várhatóan ki fog merülni, így meg tudják többszörözni a munkahelyi bölcsődéknek a számát is.