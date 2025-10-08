október 8., szerda

Koppány névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Avató

50 perce

Koncz Zsófia: a magyar családpolitika ékköve a bölcsődei hálózatfejlesztés

Címkék#óvoda#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#család#Koncz Zsófia#munkahelyi bölcsőde

A magyar családpolitika és családtámogatás egyik ékköve a bölcsődei hálózatfejlesztés, aminek a vidék a legnagyobb nyertese - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sátán, a Málvölgyi Óvoda és Bölcsőde átadóünnepségén.

MTI
Koncz Zsófia: a magyar családpolitika ékköve a bölcsődei hálózatfejlesztés

Gyerekek körében

Fotó: Vajda János

Koncz Zsófia közölte, 2010-ben az ország 3144 településéből mindössze 326-on működött bölcsőde, ma már azonban 1253 településen vannak ilyen intézmények. Hozzátette, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a bölcsődék száma 22-ről 127-re nőtt, és országos viszonylatban is több ezer férőhely fejlesztése van folyamatban. 

sata015
Koncz Zsófia beszél
Fotó: Vajda János

Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő évi költségvetésben 110 milliárd forintot fordítanak a bölcsődék működtetésére és fejlesztésére, szemben a 2010-es 11 milliárddal.
Az államtitkár jelezte, a kisgyermeket nevelő édesanyáknak foglalkoztatása is folyamatosan emelkedik, 2010-ben 66 százalékuk dolgozott, ez a szám ma már körülbelül 80 százalék. 

Koncz Zsófia: óriási volt az érdeklődés

Koncz Zsófia szólt a családtámogatási rendszer újabb lépéseiről is. Azt mondta, októbertől a háromgyermekes édesanyák, jövő januártól pedig fokozatosan a kétgyermekes édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet élvezhetnek. A cél, hogy négy éven belül egymillió magyar anya mentesüljön az szja-fizetés alól - jelentette ki.
Közölte, óriási volt az érdeklődés a munkahelyi bölcsődék kialakítását segítő, közelmúltban lezárult pályázatra is. Korábban 14 településen és 6 fővárosi kerületben működött ilyen intézmény. Azt mondta, az erre a célra meghirdetett 1,3 milliárd forintos keret várhatóan ki fog merülni, így meg tudják többszörözni a munkahelyi bölcsődéknek a számát is. 

Bölcsődét és óvodát adtak át Sátán

Fotók: Vajda János

A bölcsődei térítési díj támogatása kapcsán jelezte, a tavaly szeptemberben újranyitott programot európai uniós forrásból finanszírozták, aminek a kerete kimerült és a kormány saját hatáskörben, a hazai költségvetésből további 6,6 milliárd forinttal egészítette ki. "Ez havonta a családoknak 50 ezer forint, vagy aki egyedül neveli a gyermekét, akár 65 ezer forintos támogatást jelenthet" - mondta az államtitkár. 
Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Koncz Zsófia hozzátette, emellett a bölcsődék szakmai utánpótlására is nagy hangsúlyt fektetnek, és mind a középiskolában, mind a felsőoktatásban ösztöndíjjal támogatják a szakmát választókat. 

Egyre több a fiatal

Csuzda Gábor helyi fideszes országgyűlési képviselő az átadóünnepségen arról beszélt, hogy a településen egyre több fiatal, kisgyermeket nevelő család él, akiknek hatalmas segítség ez a beruházás. 

Szalmás Zoltánné (Fidesz-KDNP) polgármester pedig azt mondta, hogy az új óvoda megépítése "erőteljesen hiánypótló volt", mert a korábbi épület már nem felelt meg a követelményeknek. 

Sátán egyébként európai uniós és hazai forrásból, mintegy 575 millió forintból alakítottak ki óvodát és bölcsődét. A beruházás részeként egy modern, akadálymentes épület készült el, ahová a település korábbi óvodája is átköltözött, és ahol egy új, 12 férőhelyes bölcsődét is kialakítottak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu