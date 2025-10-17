október 17., péntek

Emlékest

2 órája

Koncerttel emlékeztek meg a zeneiskolában

Bartók Béla halálának nyolcvanadik évfordulója alkalmából rendezték az emlékestet. A koncerten a zeneszerző műveiből adtak elő az intézmény diákjai és tanárai.

Boon.hu

Október 14-én rendezték meg a hangversenyt a mezőkövesdi Béres János Alapfokú Művészeti Iskolában. Bartók Béla 15 művét adták elő a koncerten az iskola tanárai és diákjai. Az est folyamán elhangzott például a Mikrokozmosz első kötetéből a tizennyolcas gyakorlat, a Bánat, a Gyermekdal, a Hej tulipán, tulipán című népdal mellett az Este a székelyeknél, a Halotti ének és a Román népi táncok című alkotás is.

Koncert az emlékesten
Forrás: http://mezokovesd.hu/
Forrás: http://mezokovesd.hu/

Az emlékesten koncertet adtak

A növendékek közül fellépett Nagy Panna Amira, Guba Gréta, Kupai Péter, Radványi Ádám, Tobor Kata, Kunder Fábián, Mozer Nikolett, Schmidt Levente, Fodor Albert, Csirmaz Bence és Zana Kornél. A művésztanárok közül Buzga Zsanett, Hákné Varró Petra, Cz. Tóth János, Szakálas György, Polányi Zalán, Dusík István és Ferencz Gábor közreműködött.

Legközelebb Őszi növendékhangversenyt tart a mezőkövesdi Béres János Alapfokú Művészeti Iskola október 20-án. A koncert hétfőn 17 órakor kezdődik a zeneiskola hangversenytermében – írja a mezokovesd.hu

 

