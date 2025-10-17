Koncerttel emlékeztek meg a zeneiskolában

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az emlékesten koncertet adtak

A növendékek közül fellépett Nagy Panna Amira, Guba Gréta, Kupai Péter, Radványi Ádám, Tobor Kata, Kunder Fábián, Mozer Nikolett, Schmidt Levente, Fodor Albert, Csirmaz Bence és Zana Kornél. A művésztanárok közül Buzga Zsanett, Hákné Varró Petra, Cz. Tóth János, Szakálas György, Polányi Zalán, Dusík István és Ferencz Gábor közreműködött.

Legközelebb Őszi növendékhangversenyt tart a mezőkövesdi Béres János Alapfokú Művészeti Iskola október 20-án. A koncert hétfőn 17 órakor kezdődik a zeneiskola hangversenytermében – írja a mezokovesd.hu