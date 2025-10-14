A zene világnapja alkalmából koncerteztek

1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karmester – egy igazi zenei látnok – kezdeményezte, hogy október 1-je legyen a zene világnapja. Nem azért, hogy a hangversenytermeket megtöltsük, hanem mert hitt abban, hogy a zene nem csupán művészet, hanem híd emberek, kultúrák és szívek között. A zene különös nyelv: nem kell hozzá szótár, mégis mindannyian értjük. Egy dallam képes felidézni egy gyermekkori emléket, egy akkord megrendíthet, egy ritmus új erőt adhat a lépéseinknek. A zene ott van mindenhol, ahol az ember érez. Mai koncertünk különlegessége, hogy a színpadon most azok állnak, akik év közben csendben dolgoznak – tanítanak, bátorítanak, építenek. Ma este nem a tanteremben mutatják meg tudásukat, hanem a hangszereiken keresztül mesélnek nekünk – magukról, a zenéről és talán egy kicsit rólunk is