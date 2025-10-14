1 órája
A zene világnapja alkalmából koncerteztek
A zene mindenkié és nem csupán művészet. Művésztanárok adtak koncertet a zene világnapja alkalmából rendezett hangversenyen.
Szeptember 30-án rendezték meg a hangversenyt a zene világnapjának apropójából a mezőkövesdi Béres János Alapfokú Művészeti Iskolában. A koncerteket művésztanárok adták, az est házigazdája pedig Szakálas György volt.
A koncertek
A zene világnapjáról és a koncertről Szakálas György művésztanár, az est házigazdája osztotta meg gondolatait:
1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karmester – egy igazi zenei látnok – kezdeményezte, hogy október 1-je legyen a zene világnapja. Nem azért, hogy a hangversenytermeket megtöltsük, hanem mert hitt abban, hogy a zene nem csupán művészet, hanem híd emberek, kultúrák és szívek között. A zene különös nyelv: nem kell hozzá szótár, mégis mindannyian értjük. Egy dallam képes felidézni egy gyermekkori emléket, egy akkord megrendíthet, egy ritmus új erőt adhat a lépéseinknek. A zene ott van mindenhol, ahol az ember érez. Mai koncertünk különlegessége, hogy a színpadon most azok állnak, akik év közben csendben dolgoznak – tanítanak, bátorítanak, építenek. Ma este nem a tanteremben mutatják meg tudásukat, hanem a hangszereiken keresztül mesélnek nekünk – magukról, a zenéről és talán egy kicsit rólunk is
- emelte ki.
A következő koncertet Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából rendezik meg október 14-én, kedden 17 órakor a zeneiskola hangversenytermében – írja a mezokovesd.hu
